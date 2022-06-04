Стала известна причина эвакуации людей из центра Лондона

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04.06.2022, 15:45, Новости дня
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Причиной эвакуации с Трафальгарской площади в центре Лондона было сообщение о подозрительном автомобиле, инцидент не имеет отношения к терроризму и уже исчерпан, сообщила полиция лондонского района Вестминстер.

«В 9.22 (по местному времени, 11.22 мск) полиция отреагировала на сообщение представителя общественности о подозрительном автомобиле на Трафальгарской площади. Это сообщение было расследовано, и после того, как полиция приняла меры, у нас больше нет никаких опасений. Это не связано с терроризмом», – приводит РИА «Новости» сообщение лондонской полиции.

Как информирует на своем сайте газета Daily Mail, внимание правоохранительных органов привлек автомобиль, который был припаркован на площади на ночь. Полицейские выбили стекла машины и осуществили контролируемый подрыв багажника. Площадь, как ожидается, вскоре будет снова открыта, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили об эвакуации людей из центра Лондона из-за угрозы взрыва.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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