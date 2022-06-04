 

ВСУ выпустили по Донецку 25 ракет и 20 снарядов за пять минут

04.06.2022, 15:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинские военные за пять минут выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из РСЗО «Град» и 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14.45 – н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 25 ракет из БМ-21 «Град»; 14.50 – н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 20 снарядов калибром 122 миллиметра», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из реактивной системы залпового огня «Ураган» и 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Напомним, украинские войска за текущие сутки выпустили более 460 снарядов и мин по 13 населенным пунктам ДНР. Погиб мирный житель, еще четырнадцать человек получили ранения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06.21 / Илон Маск объявил о строительстве нового океанского космодрома

10.09.21 / США прокомментировали завершение строительства «Северного потока – 2»

07.11.20 / Зеленский: Сегодняшние события в Кривом Роге являются проявлением абсолютного терроризма

23.02.21 / Данилюк: Появились основания надеяться, что Коломойский будет осужден в Украине

01.09.20 / Израильская делегация прилетела в ОАЭ

05.07.21 / Стало известно о переносе запуска российского модуля «Наука» к МКС

10.10.20 / ВОЗ проведет исследование повторных случаев заражения коронавирусом

13.03.22 / Новый президент Армении принес присягу и вступил в должность

23.02.21 / В Харькове застрелили человека – полиция

29.07.20 / “Все закрыто плотно”. Данилов рассказал о готовности Украины к нападению России со стороны Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика