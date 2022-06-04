ВСУ выпустили по Донецку 25 ракет и 20 снарядов за пять минут

Украинские военные за пять минут выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из РСЗО «Град» и 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14.45 – н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 25 ракет из БМ-21 «Град»; 14.50 – н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 20 снарядов калибром 122 миллиметра», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из реактивной системы залпового огня «Ураган» и 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Напомним, украинские войска за текущие сутки выпустили более 460 снарядов и мин по 13 населенным пунктам ДНР. Погиб мирный житель, еще четырнадцать человек получили ранения.

—