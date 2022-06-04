 

ВСУ за 15 минут выпустили восемь снарядов калибром 122 мм по Макеевке

04.06.2022, 15:45, Новости дня
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Украинские военные в 14.55 выпустили пять снарядов калибром 122 мм по Макеевке в ДНР, а через 15 минут выпустили еще три таких же снаряда, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.55 – н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», – сообщило представительство в своем Telegram-канале.

Далее уже в 15.10 было выпущено еще три снаряда калибром 122 ми по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.10 – населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра», – говорится в заявлении.

В результате обстрелов была повреждена Городская больница №14. 

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли поселок Случевск в Брянской области, загорелось два дома, один человек пострадал.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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