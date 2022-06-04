Летнее солнцестояние и путешествия планет: какие жизненные энергии принесет нам июнь

Шестой месяц текущего года связан с мудростью, самовыражением, гармонией, невидимой энергией и творчеством. Чтобы июнь принес самые положительные перемены, примите во внимание основные астрологические явления и их влияние на нашу жизнь.

Путешествия планет

3 июня планета Меркурий возобновила свое прямое движение. А это означает, что позади остались сложности с коммуникацией, со связью. Теперь можно смело начинать новые проекты и оправляться в дальние поездки. Нет никаких препятствий для осуществления задуманных планов. Останутся в прошлом недомолвки, некачественное и неэффективное общение с окружающими людьми.

4 июня в знак Водолея входит Сатурн, который находится в ретроградном движении. Данная фаза представляет собой кармическую балансировку. Вселенная побуждает нас брать ответственность за свою жизнь, отвечать за свои поступки, учиться на ошибках.

С 13 июня планета Меркурий переходит в свой знак Близнецов. Это означает, что наш ум прояснится. Каждый поймет, чего он хочет от жизни, каковы его приоритеты, каких целей нужно достичь. Данный период является благоприятным для новых начинаний.

22 июня еще одна планета входит в знак Близнецов, а именно Венера. Возникнет острая потребность в общении и постоянном контакте с окружающими. В этот период лучше не сидеть дома, а вести активную социальную жизнь, заводить новые связи и знакомства. Удастся открыть в себе новые грани талантов и узнать себя совсем с другой стороны. Каждый увидит в себе многогранную личность.

Полнолуние в Стрельце

14 июня ожидается полнолуние в Стрельце. Событие очень яркое, несущее оптимизм, позитив, энергию, веру в лучшее. Многие почувствуют прилив сил, вдохновения, мотивацию двигаться дальше. Это период, который весьма благоприятен для творчества. Полнолуние с Стрельце поможет нам осознать, что мы вольны сами распоряжаться своей жизнью и имеет свободу самовыражения.

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Летнее солнцестояние

21 июня, в день летнего солнцестояния, появится энергия и для долгосрочного планирования, и для активных действий. Это время, когда можно бросить вызов себе, чтобы понять, чего на самом деле стоишь и что из себя представляешь. Нужно выйти из зоны комфорта, чтобы стать смелее, решительнее, обрести уверенность в себе.

День летнего солнцестояния также совпадает с началом сезона Рака. Все люди, которые принадлежат к данному созвездию, будут праздновать свои дни рождения на протяжении ближайшего месяца.

Новолуние в Раке

29 июня произойдет такое астрономическое событие как новолуние в Раке. Данный период благоприятен для залечивания душевных ран. Чтобы пережить эмоционально запутанные времена, следует углубиться в суть проблем. Поскольку Рак — водный и глубокий знак, то это поможет нам постичь глубины личного подсознания, отправиться в увлекательное путешествие и по изучению своего «Я».

В то же время энергия новолуния сделает нас более сильными ментально, подтолкнет к активности, к позитивному мышлению. В этот период настоятельно рекомендуется строить планы на будущее, мечтать о хорошем, визуализировать счастливое завтра.