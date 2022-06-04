 

Макрон – нельзя унижать Россию, с ней потом нужно будет вести дипломатию

04.06.2022, 15:15, Разное
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Президент Франции Эммануэль Макрон признался в интервью Ouest-France, что не прекращает своих дипломатических усилий и уже перестал считать, сколько переговоров провёл с Владимиром Путиным. Он уверен, что Россию нельзя унижать, ведь с ней ещё придётся вести дипломатию, и роль посредника на переговорах он отводит Франции.


AP

Ситуация на Украине будет иметь последствия для жизни европейцев, кризисные времена продлятся, заявил в интервью Ouest-France президент Франции Эммануэль Макрон. Поэтому первые недели нового президентского срока Макрон потратил на помощь Украине и на запросы правительству о состоянии дел в своей стране.

При этом Макрон настаивает: нет никакой угрозы, что будущей зимой французы столкнутся с перебоями в подаче электроэнергии, потому что в случае необходимости Франция сможет взять её у соседей-европейцев. Точно так же он уверяет, что нет никакой опасности, что французам будет не хватать продуктов питания. По его словам, если дефицит и встречается, то связан он с тем, что люди боятся и закупаются в излишнем количестве.

Поэтому он не преминул по случаю раскритиковать идеи своих соперников на выборах Меланшона и Ле Пен из-за их предложения, чтобы Франция вышла из общего европейского энергетического рынка: «Это абсурд!» Такой выход как раз и грозит отключением электричества во Франции, ведь даже сейчас бывают недели, когда потребление превышает предложение, и тогда Франция закупает электроэнергию у соседей. А бывают времена, когда, наоборот, она им продаёт электроэнергию.

На вопрос о том, собирается ли он ехать в Киев, Макрон ответил, что был там уже в феврале, но ничего сейчас не исключает. «Мы приняли историческое решение с шестым пакетом санкций и эмбарго на 90 процентов российской нефти», — заявил Макрон, отметив, что он и его союзники хотят в дальнейшем нарастить финансовую и военную поддержку Украины. «Наконец, нужно сделать всё возможное, чтобы вывезти зерновые с Украины».

Франция при этом отправляет Украине оружие, но журналист высказал обеспокоенность, не ослабляет ли это саму Францию. Макрон же его заверил, что за все поставки будет уплачено. К тому же он призвал представителей французской военной промышленности ускорить производство вооружений, чтобы не просто восполнить арсенал Франции, но и укрепить её независимость.

«Я уже перестал считать, сколько переговоров провёл с Владимиром Путиным с декабря, — заявил Макрон. — Не нужно унижать Россию, ведь когда боевые действия прекратятся, у нас должна быть возможность построить дорогу к выходу с помощью дипломатических средств. Я уверен, что роль Франции — быть державой-посредником».

Макрон считает, что Владимир Путин сделал большую историческую ошибку, но, по его словам, «Россия всё равно остаётся великим народом». Макрон считает, что Путин изолировал сам себя и выйти из изоляции сложно, заявил он в интервью Ouest-France. 



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