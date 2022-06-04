СМИ сообщили об эвакуации людей из центра Лондона из-за угрозы взрыва

Полиция эвакуировала людей с Трафальгарской площади в центре Лондона после сообщений о взрыве, дороги перекрыты, информирует издание Daily Mail.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов перекрыли дорогу, пешеходов попросили покинуть район площади, автомобили перенаправили на соседние улицы.

«Офицеры полиции в настоящее время находятся на Трафальгарской площади, где они эвакуировали (людей – ред.) с места происшествия… Инцидент завершен, и площадь будет открыта в ближайшее время», – говорится в сообщении полиции в Twitter, передает РИА «Новости».

Как информирует LBC, прохожие слышали громкий хлопок в районе площади. Это может свидетельствовать о том, что команда взрывотехников осуществила контролируемый подрыв подозрительного предмета, что в подобных случаях является стандартной практикой, отмечает радиостанция.

Ранее в апреле полиция Вашингтона отдала приказ об эвакуации комплекса правительственных зданий на Капитолийском холме из-за «возможной угрозы от воздушного судна».

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