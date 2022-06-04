Суд арестовал обвиняемого в убийстве бизнесмена в центре Москвы

Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал гражданина Армении, обвиняемого в убийстве мужчины в Москве, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Айрика Ервандяна меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника в суде.

Ему предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Ранее сообщалось, что вину обвиняемый признал. Мужчина заключен под стражу до августа 2022 года, уточняет СУСК РФ по Москве в своем Telegram-канале.

Напомним, во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте был убит мужчина. Обвиняемому 24-летнему гражданину Армении грозит до 20 лет колонии или пожизненный срок, если убийство признают заказным. Отмечается, что убитый – Оганес Камарян разыскивался полицией Армении по второй статье УК Армении «Подготовка убийства в корыстных целях».

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