Суд арестовал обвиняемого в убийстве бизнесмена в центре Москвы

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04.06.2022, 14:20, Новости дня
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Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал гражданина Армении, обвиняемого в убийстве мужчины в Москве, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Айрика Ервандяна меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника в суде.

Ему предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Ранее сообщалось, что вину обвиняемый признал. Мужчина заключен под стражу до августа 2022 года, уточняет СУСК РФ по Москве в своем Telegram-канале.

Напомним, во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте был убит мужчина. Обвиняемому 24-летнему гражданину Армении грозит до 20 лет колонии или пожизненный срок, если убийство признают заказным. Отмечается, что убитый – Оганес Камарян разыскивался полицией Армении по второй статье УК Армении «Подготовка убийства в корыстных целях». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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