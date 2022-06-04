Мнение: Мораль получателя пособий

Многие стыдятся своих заработков. Им совестно получать много, когда кто-то в стране получает мало. «Вот если все учителя пойдут в бизнес», — говорят они, — «кто же тогда будет учить наших оболтусов»? Предложите такому совестливому зарплату в 200 тысяч, и он откажется. Так как для того, чтобы один получал 200 тысяч, пятеро других должны получать по 20 тысяч. Всем-то по 200 тысяч платить никак не получится, денег таких в стране нет.

В понимании этой публики страна богатеет совместным трудом своих граждан. Все вместе навалились, построили условный Днепрогэс. Государство стало богаче, подняли каждому зарплату на полпроцента. Честно и справедливо — в отличие от ситуации, когда какой-нибудь ловкий кабанчик подсуетился и увеличил лично себе зарплату вдвое. Откуда он взял деньги, у кого отъел? Да у своего же товарища и отъел! Больше-то не у кого, в одной стране живём.

Такие логические построения можно назвать моралью получателей пособий. Когда есть некий ресурс, который делится на всех более-менее равномерно, лезть вперёд стыдно. Ты съел две пайки, а сосед по бараку остался голодным. Потому что на лагерь выделяют столько-то тонн продуктов, и «лишних» взять просто неоткуда. Или ещё пример: тебе государство дало трёхкомнатную квартиру, а твой сосед состарился и умер в коммуналке. Потому что в 1970 в СССР на одного человека приходится по 10 квадратных метров, и ты хоть как извернись, но в отдельную квартиру каждую семью не вселишь. Живёшь в трёшке, значит пару семей «объел». Стыдно, нехорошо.

Изъян такой логики в том, что сейчас-то мы не получаем пособие, мы зарабатываем самостоятельно, производя нужные обществу товары и услуги. Пресловутая нефтяная рента составляет пару тысяч рублей на россиянина, не более того. И она не раздаётся всем подряд, а идёт на пенсии, на армию, на прочие государственные нужды, без которых никакой нефти у нас и не было бы.

Поэтому если кто-то в 2022 году зарабатывает много, он не обкрадывает окружающих, а наоборот, делает их богаче. Ты вырастил яблоки, а сосед вырастил кабачки. Поменялись друг с другом. Едите от пуза, но при этом ничего не украли у третьего соседа, который лежит сейчас поддатый в канаве, отмечая успешную сдачу медной проволоки. Ещё пример: сделал ухокрут из отечественных компонентов, дал работу российским заводам, сэкономил стране валюту. Внёс свой вклад в экономику, создал рабочие места, заплатил налоги. Сплошные плюсы и обществу, и государству.

Понятно, что мы живём в реальном мире, — есть среди нас и воры, — однако воры есть во всех слоях общества, и среди бедных их в процентном отношении даже побольше.

Ну а чтобы со мной никто не захотел спорить, я снова процитирую известную речь Дэна Сяопина. Полагаю, пример современного Китая убедительно доказывает, что товарищ Дэн был прав (ссылка):

Дэн. Мы прошли через «культурную революцию». Во время «культурной революции» считалось, что бедный коммунизм предпочтительнее богатого капитализма. Когда я возобновил работу в центральном руководстве в 1974 и 1975 годах, я начал критиковать эту точку зрения. За это я был отстранён от работы снова. Конечно, на то были и другие причины. Я сказал им, что нет такого понятия, как бедный коммунизм. Согласно марксизму, коммунистическое общество основано на материальном изобилии. Только тогда, когда материальное изобилие достигнуто, можно применить принцип коммунистического общества: «От каждого по способностям, каждому по труду». Социализм — это первый этап коммунизма. Конечно, он покрывает очень длинный исторический период. Главная задача социалистического этапа — развивать производство, увеличивать материальное благосостояние общества, постоянно улучшать жизнь людей и создавать материальные условия для прихода коммунистического общества.

Не может быть ни коммунизма с нищетой, ни социализма с нищетой. Так что богатеть — это не грех. Тем не менее мы понимаем под словом «богатеть» не то же самое, что и вы. Богатство в социалистическом обществе принадлежит народу. Разбогатеть в социалистическом обществе означать сделать богатым весь народ. Принципы социализма таковы: первое, развитие производства, и второе, общее процветание. Мы разрешаем некоторым людям и некоторым регионам разбогатеть первыми для того, чтобы быстрее прийти к общему богатству.