 

Мнение: Африка, Россия, санкции…

04.06.2022, 13:30, Разное
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Президент Сенегала Макки Саллом, он же председатель Африканского союза пожаловался Владимиру Путину на санкции Запада против России. Мол, события на Украине и антироссийские санцкии аукнулись и в Африке.

Дословно: «…     страны, которые находятся так далеко от места развития конфликта, всё-таки испытывают на себе его последствия. Санкции против России ещё более усугубили эту ситуацию, и сейчас у нас нет доступа к зерновым из России, особенно к пшенице из России. И, что самое главное, у нас нет доступа к удобрениям, потому что ситуация и так была сложная, а сейчас она ещё более сложна, и это влечёт за собой последствия для продовольственной безопасности в Африке» (отсюда,оттуда же и фотография).

Может, я чего-то не понимаю, но я не понимаю, какая связь между санкциями Запада против России и доступом Африки к пшенице и удобрениям из России? Африке кто-то запретил покупать российское зерно и удобрения? Российские судна с удобрениями и зерном не могут выйти в море и взять курс на Африку?

Источник: Ирек Муртазин



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