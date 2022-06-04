 

Президент Академии наук ДНР сбежал в ЛНР с секретными чертежами на микроплёнках

04.06.2022, 13:22, Разное
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Президент Академии наук Донецкой народной республики профессор Валерий Аверьянов сбежал в Луганскую народную республику, прихватив с собой секретные чертежи на микроплёнках.

Официально это пока не афишировалось – считается, что учёный взял бессрочный отпуск.

Как сообщает источник, предположительно Аверьянов и ранее переправлял в соседнюю страну информацию, составляющую государственную тайну. Он мог делать это в ходе международных симпозиумов «Наука-2017» и «Наука-2020» – оба этих мероприятия проводились в столице ЛНР и из-за большого числа участников и иностранных гостей (в том числе из Абхазии и ПМР) контрразведка не могла целиком контролировать ситуацию.

В настоящий момент уполномоченные органы оценивают ущерб, нанесённый национальной безопасности, и проверяют, как именно перебежчик смог пересечь государственную границу, не вызвав подозрений. Работу дополнительно осложняет один факт: чертежи были настолько секретны, что никто не знает, для чего они нужны, даже коллеги и подчинённые профессора.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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