Президент Академии наук ДНР сбежал в ЛНР с секретными чертежами на микроплёнках

Президент Академии наук Донецкой народной республики профессор Валерий Аверьянов сбежал в Луганскую народную республику, прихватив с собой секретные чертежи на микроплёнках.

Официально это пока не афишировалось – считается, что учёный взял бессрочный отпуск.

Как сообщает источник, предположительно Аверьянов и ранее переправлял в соседнюю страну информацию, составляющую государственную тайну. Он мог делать это в ходе международных симпозиумов «Наука-2017» и «Наука-2020» – оба этих мероприятия проводились в столице ЛНР и из-за большого числа участников и иностранных гостей (в том числе из Абхазии и ПМР) контрразведка не могла целиком контролировать ситуацию.

В настоящий момент уполномоченные органы оценивают ущерб, нанесённый национальной безопасности, и проверяют, как именно перебежчик смог пересечь государственную границу, не вызвав подозрений. Работу дополнительно осложняет один факт: чертежи были настолько секретны, что никто не знает, для чего они нужны, даже коллеги и подчинённые профессора.

—