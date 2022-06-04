 

“Очень плохой сценарий”: Володин оценил новые санкции против России

04.06.2022, 13:17, Разное
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По мнению политика, страны Запада наращивают ограничения против России себе же во вред. Поразмыслив о санкционных итогах, Вячеслав Володин пришел к выводу, что Евросоюз больше не находит способов препятствовать развитию РФ.

В своем телеграм-канале член Госдумы вынес неутешительный вердикт государствам, которые не готовы идти на компромисс. Спикер считает, что его заграничные коллеги сейчас решают неутешительную задачу: им надо “выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран”.

Политический деятель дал понять, что Россия в условиях новых ограничений обязательно выстоит, поскольку вред санкций реально нейтрализовать и даже преобразовать в выгоду. А вот страны-инициаторы запретов обрекают себя на огромные затраты ради энергоресурсов. Евросоюзу грозит переплата на сумму свыше 250 млрд евро ежегодно, пишет Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы уверен, что экономический переполох в Европе напрямую связан с Америкой — США диктует свои правила так, чтобы основной урон от санкций получал Запад. В результате страны Евросоюза еще сильнее зависят от велений Вашингтона и претерпевают проблемы, наперекор личным интересам.

Вячеслав Володин подытожил речь позитивным предположением. Мощь РФ увеличится, когда государство преодолееет санкции, полагает эксперт.



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