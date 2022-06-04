Германия решила обсудить с ЕК вопрос признания водительских прав украинцев
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Вопрос о специальном регулировании для признания украинских водительских прав в Евросоюзе обсуждается в Еврокомиссии, предложение поступило от правительства ФРГ.
Цель регулирования – помочь украинским беженцам и транспортным компаниям в ЕС. В обсуждениях с ЕК участвуют правительство и земли ФРГ, передает РИА «Новости» со ссылкой на обращение.
Напомним, в конце мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии зарегистрированы почти 800 тыс. украинских беженцев. Иностранцы могут пользоваться национальными водительскими правами не дольше шести месяцев, а далее они должны получить немецкие права.
Ранее власти Германии запустили специальный сайт для украинских беженцев, который поможет им адаптироваться в новой стране.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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