 

Германия решила обсудить с ЕК вопрос признания водительских прав украинцев

04.06.2022, 13:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вопрос о специальном регулировании для признания украинских водительских прав в Евросоюзе обсуждается в Еврокомиссии, предложение поступило от правительства ФРГ.

Цель регулирования – помочь украинским беженцам и транспортным компаниям в ЕС. В обсуждениях с ЕК участвуют правительство и земли ФРГ, передает РИА «Новости» со ссылкой на обращение.

Напомним, в конце мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии зарегистрированы почти 800 тыс. украинских беженцев. Иностранцы могут пользоваться национальными водительскими правами не дольше шести месяцев, а далее они должны получить немецкие права.

Ранее власти Германии запустили специальный сайт для украинских беженцев, который поможет им адаптироваться в новой стране.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07.21 / Ученые назвали умение лгать признаком хорошего ума и сообразительности

15.11.21 / Разумков ответил на вопрос, чувствует ли себя “лохом” из-за поддержки Зеленского

08.07.21 / Археологи нашли в Египте древнюю гончарную мастерскую

24.11.20 / ЦСКП провел круглый стол, посвященный образованию в РФ и Белоруссии

13.06.21 / “Крым и Донбасс все разглядели?” Гордон сфотографировался в футболке сборной Украины

16.05.21 / SpaceX запустила еще 52 спутника Starlink

08.07.20 / Компания Biogen подала маркетинговую заявку на препарат от болезни Альцгеймера

01.07.20 / “Еще двое погибших”. В штабе ООС уточнили число ликвидированных за неделю боевиков

12.11.20 / Пожар в рязанском торговом центре ликвидировали

04.03.22 / Ученые рассказали, почему женщины чаще мужчин подвержены риску развития болезни Альцгеймера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика