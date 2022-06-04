Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

Два человека, которые пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Темрюкский районе на Кубани, находятся в тяжелом состоянии, здоровью еще троих нанесен вред средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

«Двое человека в тяжелом состоянии и трое в средней степени тяжести», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседницу агентства.

Также сообщается, что по данным СК Краснодарского края по факту ДТП были заведены уголовные дела за оказание услуг ненадлежащего качества.

Напомним, микроавтобус попал в аварию в Темрюкском районе Краснодарского края, в результате ДТП погибли минимум три человека, есть пострадавшие.

—