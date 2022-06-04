 

В Донецке обесточен водоузел из-за обстрела ВСУ

04.06.2022, 12:59, Новости дня
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Водоузел в Петровском районе Донецка обесточен из-за обстрела украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

«В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Донецке обесточен Петровский водоузел», – сообщается в Telegram-канале штаба.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из реактивной системы залпового огня «Ураган» и 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Напомним, украинские войска за текущие сутки выпустили более 460 снарядов и мин по 13 населенным пунктам ДНР. Погиб мирный житель, еще четырнадцать человек получили ранения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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