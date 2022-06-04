Мнение: Самоконтроль

Сообщают, что в Китае все кухонные ножи регистрируются на цифровое удостоверение личности граждан государственного образца. Утверждается, что это поможет отследить любой нож в случае совершения им преступления.

Не знаю, насколько это имеет смысл, так как кухонные ножи точат, их профиль со временем меняется, но это вопрос, конечно, специальный, ничего сказать не могу.

Вопрос в другом – в абсурде происходящего. Но, скорее всего, именно абсурд и является целью. Человек на подсознательном уровне должен принять, что любой его шаг, любое действие находится под полным внешним контролем. Что способствует самоконтролю и самодисциплине. Любое решение властей в таком случае исполняется как раз потому, что человек внутренне готов подчиняться, не вдаваясь в подробности и не задаваясь вопросом: зачем?

По сути, это муравейник, где миллионы муравьев управляются сигналами феромонов и выполняют текущую задачу, совершенно не беспокоясь ни о личной безопасности, ни о смысле выполняемых ими действий.

Скорее всего, общество-муравейник возможно только в китайской (или шире – в восточной) цивилизационной среде. В Европе, России, Латинской Америке этого добиться нельзя. Но смысл «новой нормальности» европейского образца в конечном итоге сводится к тому же самому: каждый человек должен на автомате исполнять внешние по отношению к нему управляющие сигналы, не вдаваясь в их смысл и содержание. Вся разница с китайским «социальным кредитом» лишь в технологии внушения и способа внедрения такой самодисциплины.

Запад внедряет элементы самоконтроля через страх. Дичь в том, что человеку внушают мысль о ценности человеческой жизни, и он настолько боится умереть (либо потерять здоровье), что готов выполнять команды, которые ведут его к смерти и потере здоровья, даже не вдаваясь в суть полученных им управляющих сигналов. «Пандемия» прекрасно показала, как это происходит.

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