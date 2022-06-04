Крупнейшие атомные электростанции мира

В современном мире атомная электроэнергия крайне важна для реализации экономического потенциала стран, именно с её помощью обеспечивается от 2,6 процента всей потребляемой человеком энергии. Новые энергетические блоки и ядерные реакторы АЭС готовятся к запуску, а также десятки новых электростанций в процессе строительства (например, атомная электростанция ОАЭ – Брака). Ниже представлены крупнейшие среди эксплуатируемых атомных электростанций во всем мире, энергетическая мощь которых на сегодняшний день обладает самым высоким показателем по сравнению с остальными АЭС.

В настоящее время в мире насчитывается 192 атомные станции. В сумме на них расположены 438 энергоблоков. Они находятся на территории 31 страны. При этом явным лидером по выработке энергии атома является США. Суммарная мощность энергоблоков этой страны составляет больше 100 ГВт, и это чуть больше четверти мировой добычи подобной энергии.

Россия находится в этом рейтинге только на четвертом месте с результатом 6 процентов (примерно 25 ГВт). Второе и третье места заняли соответственно Франция (17% и 66 ГВт) и Япония (12 процентов и 46 ГВт).

АЭС Касивадзаки-Карива (8212 МВт)

Самая крупная в мире атомная электростанция, возведенная в 1985 году, располагается в Японии в городе Касивадзаки. АЭС имеет 5 ядерных реакторов типа BWR (кипящий водо-водяной реактор) и 2 реактора типа ABWR (кипящие ядерные реакторы 3-го поколения), общая мощность которых составляет 8212 МВт. Это самый высокий показатель во всем мире. Именно на этой станции впервые были построены реакторы типа ABWR. Мощность одной только этой крупнейшей станции превосходит почти вдвое общую мощность всех рабочих АЭС, находящихся в Чехии или Индии, и более чем в 4 раза превосходит мощность АЭС в Венгрии, но из-за частых землетрясений Касивадзаки-Карива периодически приостанавливает свою работу для проведения восстановительных работ.

АЭС Брюс в Канаде (6232 МВт)

Крупнейшая станция во всей Канаде и Северной Америке с 8-ю реакторами типа CANDU (тяжеловодный водо-водяной ядерный реактор, производимый Канадой) обладает суммарной мощностью в 6232 МВт, что делает её второй в мире самой крупной АЭС после японской Касивадзаки-Карива. Эта действующая АЭС находится в городке Брюс Каунти в провинции Онтарио, функционируя с 1976 года. Из-за аварий на некоторых реакторах станция несколько раз закрывалась, но в итоге всегда возвращалась к работе.

Запорожская АЭС (6000 МВт)

ЗАЭС, начавшая работу с декабря 1984 года, располагается в городе Энергодар в Запорожской области на Украине. Это третья самая крупная в мире активная АЭС на сегодняшний день. Мощность 6-ти реакторов типа ВВЭР-1000 (энергетический водо-водяной реактор) на данный момент составляет в совокупности 6000 МВт. По последним данным, это не только самая крупная АЭС на Украине, но и в Европе, а в марте этого года станция признана первой в мире АЭС, выработавшей больше 1 триллиона кВтч электроэнергии с первого дня эксплуатации.

АЭС Ханул (под названием Ульчин до 2013 года – 5881 МВт)

Действующая АЭС Ханул находится в Южной Корее недалеко от города Кенсан-Пукто. Мощность в 5 881 МВт вырабатывается с помощью 6 энергоблоков — 4 работающих реактора типа OPR-1000 и 2 типа CP1 (и те, и другие относятся к водо-водяным PWR). Это крупнейшая АЭС в стране, начавшая свою работу в 1988 году. Правительством Южной Кореи было принято решение увеличить мощность станции, поэтому в мае 2012 года началось строительство ещё двух энергоблоков с использованием реакторов типа APR-1400, мощность которых 1350 МВт у каждого. Примерное окончание работы планируется по одному энергоблоку в 2017-ом году, по второму – в 2018-ом.

АЭС Ханбит (предыдущее название Йонван – 5875 МВт)

Атомная электростанция Ханбит, также располагающаяся в Южной Корее недалеко от города Йонван, в честь которого она и получила своё первоначальное название, является действующей на данный момент. АЭС Ханбит находится всего в 350 км от Сеула, столицы страны. Переименование в 2013 году связано с многочисленными просьбами населения, в частности, от рыбаков, которых не устраивало, что их товар ассоциируют с радиацией от атомной электростанции. Станция функционирует с 1986 года, суммарная мощность двух её реакторов типа WF и четырех типа OPR (водо-водяные ядерные реакторы PWR) равна 5 875 МВт, что всего на 6 МВт уступает АЭС Ханул.

АЭС Гравелин (5706 МВт)

Французская станция Гравелин – самая мощная и крупная в стране, шестая в мире и вторая в Европе по производимой энергии в 5706 МВт 6-ю энергоблоками с реакторами типа CP1 (относящимися к PWR). Станция находится в северной части страны, начав работу своего первого реактора в 1980-ом году. Вода для технических нужд всех реакторов доставляется прямо из Северного моря.

АЭС Палюэль (5528 МВт)

Ещё одна АЭС во Франции с совокупной мощностью четырех ядерных реакторов с водой под давлением типа P4 — 5528 МВт. Палюэль расположена в Верхней Нормандии, доставка воды для охлаждения реакторов доставляется прямиком из Ла-Манша. Реактор данной станции считается одним из самых крупных в мире. Первый энергоблок Палюэль начал работу в 1984 году. Это вторая крупнейшая станция из трех во Франции.

АЭС Каттеном (5448 МВт)

На границе с Бельгией, Люксембургом и Германией с 1986-го года начала своё функционирование французская атомная электростанция с четырьмя водо-водяными атомными реакторами типа P’4 и суммарной мощностью в 5448 МВт. Каттеном находится в регионе Лотарингия, в северо-восточной Франции. Для охлаждения реакторов станция берет воду из реки Мозель, а также из искусственного озера рядом с АЭС, специально созданного для этих целей. Вырабатываемая мощность станции более чем в 3,5 раза больше всей мощности АЭС Аргентины и Армении вместе взятых.

АЭС Охи (4494 МВт)

После произошедшего в Японии со станциями Фукусима-1 и Фукусима-2 все АЭС были закрыты для проведения проверок и работ по улучшению технической стороны, и именно Охи была первой ядерной электростанцией, начавшей снова функционировать. Четыре реактора типа W 4-loop (реакторы с водой под давлением) достигают мощности в 4494 МВт. Первый реактор станции начал работу ещё в 1977-ом году. АЭС Охи, находящаяся в префектуре Фукуи, признана самой надежной и отвечающей правилам безопасности в Японии. На данный момент Охи является второй мощной станцией в стране, хотя до недавнего времени на втором месте была Фукусима-1 (4700 МВт).