 

Собянин подвел итоги конкурса на лучшее оформление фасадов “Витрины Победы”

04.06.2022, 11:55, Разное
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Власти Москвы организовали творческий поединок среди предприятий торговли, услуг и общественного
питания. Цель — поддержать патриотический дух населения, внести в городскую среду изящное напоминание о победе 1945 года. Участникам было поручено красиво оформить фасады своих организаций на тематику Великой Отечественной войны. Авторов лучших работ поздравил Сергей Собянин.

Старания конкурсантов “Витрины Победы” сначала оценивали члены жюри. Из более 300 идей они отобрали сотню наиболее удачных. Затем имена победителей определяли рядовые горожане путем голосования. В итоге сложилось пять номинаций, в каждой — почетные три места.

Финалистов городского конкурса решили поощрить финансово. Тем, кто завоевал “золото” — положено 5 млн рублей. Награда за второе место уже скромнее — 3 млн. Ну а замыкающим тройки победителей готовы предоставить по 2 млн рублей. В личном блоге Сергей Собянин показал изображения лучших витрин.

Обсуждая финал конкурса, мэр отметил, что Москва заботится о сохранении памяти военного времени и людях, которые прошли через страшные испытания тех лет. В связи с этим периодически появляются новые патриотические проекты. Сергей Собянин вместе с командой выступает за активные меры социальной поддержки ветеранам.



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