 

Пупс Бонька. Ну, не совсем – Личное мнение

04.06.2022, 11:40, Разное
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Бонька, недавно устроившая тупой перфоманс в Каннах, сообщила о своём прилёте в Москву.

Сообщение подкрепила фотографиями, на которых отфотошопила своё заметно пожившее лицо до состояния пластмассового пупса. На всякий случай даже скрыла большую часть под очками и волосами:


Фото: Соцсети

Особенно впечатляет контраст между отретушированными фото и честными — теми, что недавно были сделаны в Каннах.

Это ведь даже не разница между мамой и дочкой. Скорее — между бабушкой и внучкой.


Фото: Соцсети

В общем, чем Бонита старее, тем — смешнее. Но сдала она, конечно, катастрофически.

Может, по шаманам с их церемониями стоит завязывать шастать, как считаете?

Почему, по-вашему, Вика так плохо выглядит и с таким трудом принимает процесс своего старения?

Источник: Лена Миро



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