Пупс Бонька. Ну, не совсем – Личное мнение
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Бонька, недавно устроившая тупой перфоманс в Каннах, сообщила о своём прилёте в Москву.
Сообщение подкрепила фотографиями, на которых отфотошопила своё заметно пожившее лицо до состояния пластмассового пупса. На всякий случай даже скрыла большую часть под очками и волосами:
Фото: Соцсети
Особенно впечатляет контраст между отретушированными фото и честными — теми, что недавно были сделаны в Каннах.
Это ведь даже не разница между мамой и дочкой. Скорее — между бабушкой и внучкой.
Фото: Соцсети
В общем, чем Бонита старее, тем — смешнее. Но сдала она, конечно, катастрофически.
Может, по шаманам с их церемониями стоит завязывать шастать, как считаете?
Почему, по-вашему, Вика так плохо выглядит и с таким трудом принимает процесс своего старения?
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Источник: Лена Миро
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