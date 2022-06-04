Убивший бизнесмена в центре Москвы признал вину

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04.06.2022, 11:37, Новости дня
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Обвиняемый в убийстве мужчины в центре Москвы признал вину, его опознали свидетели, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«Под тяжестью имеющихся доказательств в ходе допроса молодой человек признал свою вину и подробно показал в ходе проверки показаний на месте, как совершил преступление», – передает ее слова РИА «Новости».

По данным ведомства, во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте был убит мужчина. Фигуранту уже предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.

Обвиняемому 24-летнему гражданину Армении грозит до 20 лет колонии или пожизненный срок, если убийство признают заказным. Отмечается, что убитый – Оганес Камарян разыскивался полицией Армении по второй статье УК Армении «Подготовка убийства в корыстных целях». А застреленный в армянский бизнесмен имел «блок» на экстрадицию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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