Убивший бизнесмена в центре Москвы признал вину
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Обвиняемый в убийстве мужчины в центре Москвы признал вину, его опознали свидетели, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
«Под тяжестью имеющихся доказательств в ходе допроса молодой человек признал свою вину и подробно показал в ходе проверки показаний на месте, как совершил преступление», – передает ее слова РИА «Новости».
По данным ведомства, во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте был убит мужчина. Фигуранту уже предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.
Обвиняемому 24-летнему гражданину Армении грозит до 20 лет колонии или пожизненный срок, если убийство признают заказным. Отмечается, что убитый – Оганес Камарян разыскивался полицией Армении по второй статье УК Армении «Подготовка убийства в корыстных целях». А застреленный в армянский бизнесмен имел «блок» на экстрадицию.
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