Роскосмос определился с наклонением орбиты Российской орбитальной станции

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04.06.2022, 11:37, Новости дня
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Роскосмос определился с наклонением орбиты перспективной Российской орбитальной служебной станции (РОСС), а также в целом с ее архитектурой и составом, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на телеканале «Россия-24».

«Мы уже вместе с Академией наук рассмотрели основные контуры архитектуры Российской орбитальной служебной станции, определились с наклонением орбиты, которое даст нам колоссальный объем информации. В принципе понимаем из чего она будет состоять и порядок выведения основных модулей на орбиту. Мы уже живем этим нашим будущим», – передает ТАСС его слова.

Ранее Рогозин анонсировал старт обсуждений первого этапа работы по эскизному проектированию РОСС Роскосмосом совместно с Советом Российской академии наук по космосу. Как подчеркнул гендиректор госкорпорации, активные обсуждения по выбору орбиты РОСС будут заключаться, прежде всего, в том, что будет видно со станции.

Рассматриваются два варианта – «высокоширотная станция, которая будет каждые двое суток проходить все точки земного шара и каждые полтора часа она будет находиться над Арктикой», либо станция, которая продолжит работу на той же орбите, что и МКС, путем разделения российского сегмента от оставшейся части станции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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