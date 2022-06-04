Российские войска взяли под контроль 226 населенных пунктов с начала “спецоперации” в Украине

Силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных взяли под контроль 226 населенных пунктов на территории ДНР с начала спецоперации, включая Брусовку и Сосновое, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 4 июня 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 226 населенными пунктами, включая Брусовку и Сосновое в Краснолиманском районе [на севере ДНР]. Наши войска с боями продвигаются в сторону Славянска», – сообщается в Telegram-канале.

Накануне сообщалось об освобождении и установлении полного контроля над 224 населенными пунктами, включая Яровую и Щурово, идут бои за Святогорск.

В конце мая сводные отряды Народной милиции ДНР и российских военных полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому.

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