 

РИА Новости заявляет, что простые американцы недовольны Байденом, но молчат из страха репрессий

04.06.2022, 11:32, Разное
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Рядовые американцы недовольны президентом США Джо Байденом, но опасаются, что их репрессируют за критику президента, поэтому редко высказываются. Специальный корресподент агентства объехал Америку от Орландо до Джексонвилла и выяснил правду.

В обзорной статье «О чём молчат в штатах: диктатура демократов достигла чудовищного апогея» эксперт утверждает, что среднестатистический американец живёт в постоянном страхе и не может высказываться открыто о наболевшем – к примеру, о том, что в стране установился тоталитарный режим, или о преступлениях распоясавшихся извращенцев из организации «ЛГБТ».

«За сединами и регалиями Байдена скрывается опростоволосившийся щегол, – считает обычный полотёр из Сент-Огастина Джек Льюис. – Даром, что по паспорту он уже не молод – ума так и не нажил. Говорят, что красна старость не годами, а делами, но и тут нашему горе-президенту хвастать нечем. Делишки за ним и его семейкой водятся только тёмные»

Практически все опрошенные РИА Новости американцы заявили, что завидуют России и её жителям, и только один – фермер Майкл Смит из Техаса – не согласился бы переехать за океан, если бы даже имел такую возможность.

«Ни за какие коврижки, – сказал он журналистам. – И вовсе не потому, что я не люблю Россию или русских. Нет, это прекрасная, богатая и независимая страна, которой управляют мудрые люди, однако я верен принципу: где родился, там и пригодился. Я американец и мне предстоит строить Америку. Такую Америку, о которой мечтает мой народ – без Байдена с его лживой и лицемерной политикой, без истеричной русофобии, без зашкаливающей преступности и повсеместных судов Линча, без нищеты и зарвавшихся гомосексуалистов»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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