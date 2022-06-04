РИА Новости заявляет, что простые американцы недовольны Байденом, но молчат из страха репрессий

Рядовые американцы недовольны президентом США Джо Байденом, но опасаются, что их репрессируют за критику президента, поэтому редко высказываются. Специальный корресподент агентства объехал Америку от Орландо до Джексонвилла и выяснил правду.

В обзорной статье «О чём молчат в штатах: диктатура демократов достигла чудовищного апогея» эксперт утверждает, что среднестатистический американец живёт в постоянном страхе и не может высказываться открыто о наболевшем – к примеру, о том, что в стране установился тоталитарный режим, или о преступлениях распоясавшихся извращенцев из организации «ЛГБТ».

«За сединами и регалиями Байдена скрывается опростоволосившийся щегол, – считает обычный полотёр из Сент-Огастина Джек Льюис. – Даром, что по паспорту он уже не молод – ума так и не нажил. Говорят, что красна старость не годами, а делами, но и тут нашему горе-президенту хвастать нечем. Делишки за ним и его семейкой водятся только тёмные»

Практически все опрошенные РИА Новости американцы заявили, что завидуют России и её жителям, и только один – фермер Майкл Смит из Техаса – не согласился бы переехать за океан, если бы даже имел такую возможность.

«Ни за какие коврижки, – сказал он журналистам. – И вовсе не потому, что я не люблю Россию или русских. Нет, это прекрасная, богатая и независимая страна, которой управляют мудрые люди, однако я верен принципу: где родился, там и пригодился. Я американец и мне предстоит строить Америку. Такую Америку, о которой мечтает мой народ – без Байдена с его лживой и лицемерной политикой, без истеричной русофобии, без зашкаливающей преступности и повсеместных судов Линча, без нищеты и зарвавшихся гомосексуалистов»

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