 

Мнение: Торг

04.06.2022, 11:30, Разное
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Для России возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут составить 22 миллиардов долларов в год, заявил спикер Госдумы Володин. Но из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется «в плюсе», считает Володин.

Сеанс аутотренинга в чистом виде. И классическая последовательность «отрицание-гнев-торг-депрессия-принятие». Сегодня Володин демонстрирует третью стадию. Он уже согласен с произошедшим, но продолжает пытаться искать в нем хоть какую-то возможную если не выгоду, то возможность компенсации. Впереди еще две стадии.

Переориентация рынков сбыта — это занятие не одномоментное. Этим нужно заниматься годами, и в пожарном порядке такие номера не проходят. Даже нет смысла это обосновывать. Попробуйте открыть успешно работавший ранее магазин двумя кварталами в стороне, а прежний закройте. У вас немедленно упадет посещаемость, и нужно приложить массу усилий, чтобы ее восстановить. А здесь не магазин. Здесь миллионы тонн нефти. Совершенно иная логистика, новая инфраструктура поставок, новый персонал, в конце концов — попробуйте найти сразу тысячи специалистов по другим регионам, способных общаться с новыми «партнерами». Это годы и годы с неясными перспективами не просто на успех, а вообще на восстановление.

И второй момент. Который крайне показателен для российской знати. Она мыслит категориями «сегодня» – максимум «завтра». Горизонт планирования ограничен до предела.

Высокие цены на традиционные энергоносители подстегивают инвестиции в перспективные технологии. А значит — пока Кремль будет лихорадочно пытаться войти на другие рынки, Европа пройдет значительный путь по созданию и внедрению новых энерготехнологий. И когда это станет реальностью, мировой спрос на традиционные энергоносители снизится. Соответственно, и цены на них. Где тут Володин увидел «плюс», неясно.

Но так далеко они не смотрят. Не умеют и не могут. Девиз нынешних нуворишей — украсть здесь сейчас. А что будет завтра — будем красть завтра.

Источник: Эль Мюрид



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