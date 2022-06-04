Что бы вы посоветовали своему лучшему другу: как научиться слушать интуицию и перестать сомневаться в себе

Неуверенность в себе сопровождает многих людей в моменты ответственных решений. Они ищут дополнительные источники направления и поддержки, игнорируя при этом свой внутренний голос. Его можно услышать как голос интуиции, но это удается не всем. Даже явные импульсы такой поддержки могут восприниматься с недоверием и скепсисом. Как вернуть это доверие к собственному источнику мудрости и обрести уверенность в себе?

Возможность внутреннего диалога

Консультант и тренер по лидерству Кэти Мюррей говорит о том, что каждый человек так или иначе ведет внутренний разговор с самим собой. В нем можно найти и критику, и ценные советы. Мы слышим себя разными способами – не только через слова, но так же посредством чувств, эмоций и образов. Другое дело, что не каждый из нас осознает всю пользу и важность этого диалога. В нем как раз проявляется голос интуиции, но он может быть слишком тихим. К тому же мы не всегда готовы к его восприятию.

При этом насыщенный и плодотворный внутренний диалог может быть способом обретения гармонии. Таким образом формируется целое пространство для развития внутренней мудрости, которая будет поддерживать нас в самых сложных ситуациях.

Мюррей дает несколько рекомендаций по достижению такого состояния.

Как слушать свой внутренний голос

Эксперт рекомендует для начала принять удобную позу и закрыть глаза. Затем нужно позволить дыханию стать более глубоким, что будет способствовать физическому расслаблению.

В такой исходной позиции можно слушать интуицию. Остается лишь открыться и проявить немного любопытства.

Представьте, что бы вы сказали своему лучшему другу? То же самое будет говорить внутренний голос вам. В голову непременно придут свежие мысли, которые не нужно перебивать и критиковать. На этом этапе вам нужно лишь слушать, сохраняя восприимчивость и открытость. По возможности надо записывать услышанное, не теряя контакт с интуицией.

Мюррей советует выполнять такую практику ежедневно. Постепенно этот навык общения со своим внутренним голосом укрепится и станет более доступным. Постепенно можно будет переходить и к практике применения интуиции.

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Принимайте решения в одиночку

Внутренний голос может стать серьезным помощником, когда нужно принимать решения и делать важный выбор. Если вы привыкли опираться скорее на мнение своего окружения, то с этого момента хотя бы некоторые решения стоит доверять только самому себе. Интуиция как раз поможет в это деле.

Меньше сомнений

Привычка обдумывать и анализировать решения имеет как плюсы, так и минусы. Чем ответственнее решение, тем серьезнее должен быть и его анализ. Но в то же время не стоит делать такой анализ чрезмерным. Возникнет риск утратить важные логические цепи. Когда все аргументы выделены и обозначены, остается прислушаться к своей интуиции. Всего лишь дать ей голос, после чего сделать то, что вы считаете правильным без всякого стороннего одобрения и лишних сомнений.

Слова сомнения могут звучать и во внутреннем диалоге, когда мы подвергаем критике даже очевидные факты. Такие фразы и слова стоит постепенно удалять из лексикона, поскольку они сами по себе усиливают неуверенность уже без всяких на то оснований.

Пространство для размышлений

Практиковать внутренний диалог нужно постоянно, причем работая и над его качеством. Время, которое мы проводим в одиночестве, очень важно для развития навыка общения с собой. Это состояние дает нам возможность расширить пространство для размышлений в тишине и спокойствии. Процесс появления мыслей может рассматриваться и как конечная цель, но вместе с этим он помогает нам укреплять голос интуиции. Возникает взаимная связь между генерацией ценных идей и самим течением внутреннего диалога, что несомненно принесет пользу и в практической плоскости принятия решений.