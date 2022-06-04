Обратный эффект санкций вынуждает Запад переходить от конфронтации к поискам компромисса с Россией

Не так давно на Западе только и ходили что разговоры о победе, потенциальной смене режима в РФ и необходимости предоставить украинцам возможность самим определять конечные цели конфликта, пишет автор The Hill. Однако теперь, видя, что санкции и изоляция РФ не дают эффекта, США с союзниками, похоже, перешли в другое состояние и изо всех сил пытаются найти приемлемый путь к компромиссу.



AP

Как правило, наибольшей популярностью конфликты на территории другого государства пользуются в самом начале, особенно если их эффективно «рекламировать» среди американской общественности в нравственно недвусмысленных выражениях. Однако, как пишет The Hill, если они не заканчиваются достаточно быстро решительной победой с приемлемыми потерями, общественная поддержка и политический консенсус начинают рушиться, иногда стремительно, и именно так происходит и с ситуацией на Украине.

Как отмечает автор материала, со времён внезапного нападения на Перл-Харбор ни одно военное столкновение не вызывало столь незамедлительной комплексной общественной поддержки, как в результате спецоперации на Украине. В марте общественная поддержка важной роли США в событиях на Украине составляла более 60%, однако в последнем опросе AP-NORC от 16 мая этот показатель составил всего 45%. Схожим образом способность президента Байдена решать вопросы, касающиеся отношений США и России, в марте получила значительное большинство голосов респондентов, а сейчас её одобряют уже 45% против 51%.

Некогда ярый сторонник «победы» Украины и сурового «наказания» России, газета «Нью-Йорк таймс» стала проявлять всё больше скептицизма относительно целей США в этом конфликте. 19 мая в редакции заявили, что возвращение Украине всей территории, захваченной Россией с 2014 года, не представляется реалистичным, поскольку Москва остаётся слишком сильной. Байден должен прояснить, что существуют определённые ограничения на оружие, деньги и политическую поддержку, которых ждёт Украина, пишет газета. Подтверждением этой точки зрения стала речь Генри Киссинджера, произнесённая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, где он призвал прекратить огонь и вернуться к «прежнему статус-кво». По словам Киссинджера, продолжение нынешнего опасного конфликта может привести к тому, что он обернётся «не битвой за свободу Украины, а новой войной против самой России».

Ещё одним элементом ныне рушащегося традиционного представления стала мысль о том, что введённые США и странами Евросоюза разрушительные санкции вскоре поставят российскую экономику на колени. Налицо свидетельства обратного эффекта: санкции наносят куда больший ущерб западной экономике, чем российской. Президент Байден предсказывал, что от рубля не останется ровным счётом ничего, однако же в мае он достиг двухлетнего максимума, а российский экспорт энергоносителей и сельскохозяйственной продукции принёс рекордно высокие доходы, во многом благодаря высокой зависимости от них Европы и большей части остального мира.

Отсюда вытекает и полнейшая несостоятельность основополагающего мифа о том, что Соединённые Штаты сплотили весь мир против практически полностью изолированной России. В действительности из 195 стран мира только 65 согласились присоединиться к американским санкциям, то есть 130 отказались, в том числе Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Индонезия, бóльшая часть Азии, Африки и Латинской Америки.

Также нужно учитывать, отмечает автор материала, что страны, против которых США в настоящее время вводят санкции, представляют собой мощный блок несогласных с экономической агрессией Америки. Ярким примером отказа от убеждённости в господстве США стала недавняя встреча ведущих финансовых держав мира — саммит G-20, когда американская делегация демонстративно покинула помещение при выступлении российского делегата, и её примеру последовали лишь три из 19 остальных делегаций. Любой объективный наблюдатель увидит, что наиболее изолированной сверхдержавой мира является не Россия, а сами Соединённые Штаты.

«Не так давно на Западе только и ходили что разговоры о победе, потенциальной смене режима в РФ и необходимости предоставить украинцам возможность самим определять конечные цели конфликта. Теперь США с союзниками, похоже, перешли в другое состояние и изо всех сил пытаются найти приемлемый путь к компромиссу, который положил бы конец боевым действиям», — заключает автор The Hill.