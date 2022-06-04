 

Следственный комитет завел два дела на украинских силовиков за обстрелы Донбасса

04.06.2022, 11:00, Новости дня
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Российские следователи возбудили два новых уголовных дела на украинских силовиков за преступления на Донбассе, информирует пресс-служба ведомства.

«В СК РФ возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны)», – говорится в Telegram-канале СК России.

Уголовное дело возбуждено в отношении военных 24 отдельной механизированной бригады украинских войск. По данным ведомства, они в период с 1 по 2 июня за сутки провели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения по Донецку, Макеевке, Горловке и населенных пунктах Минеральное, Новомайорское ДНР, а также в Первомайске и Северодонецке ЛНР.

В результате инцидента погибли двое мирных жителей, 17 мирных жителей получили ранения, повреждены 31 дом и объект гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что после обстрела украинскими военными Петровского района Донецка 20 тыс. абонентов поселка Шахты им. Челюскинцев остались без энергоснабжения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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