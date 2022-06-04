 

В Донецке и Мариуполе при поддержке «Единой России» откроют центры юридической помощи

04.06.2022, 11:00, Новости дня
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Оказывать помощь гражданам будут при гуманитарных центрах по принципу общественных приемных.

Вопросы организации системы работы с обращениями граждан в режиме ВКС обсудили представители гуманитарного центра партии в Донецке и Центральной общественной приёмной Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

«У общественных приемных «Единой России» огромный опыт работы с обращениями граждан. Коллеги используют цифровые сервисы, что позволяет быстро анализировать информацию и выстраивать адресную работу», – сказал зампред Народного Совета ДНР Сергей Прокопенко.

По его словам, сейчас у жителей ДНР накопилось множество вопросов, связанных с восстановлением жилья и документов, оформлением соцвыплат, поиском работы и пропавших родственников.

Все это поможет решить центр юридической помощи «Единой России». Такие центры пока что запустят только в Донецке и Мариуполе через две недели, а потом и в других городах региона.  

Открытые центры помощи «Единой России» в Херсоне снабжают местных жителей продуктами, медикаментами, а также оказывают медицинскую помощь и юридические консультации, можно оставлять заявки на оформление пенсии и гражданства.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР и ДНР. Партия доставила уже более 8 тыс. тонн гуманитарного груза на Донбасс и в освобожденные территории, из них более 100 тонн медикаментов.

Сейчас работает 17 гуманитарных центров «Единой России» в Мариуполе. Там организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают врачи, психологи, соцработники, а также службы занятости. Ежедневно через все центры помощи «Единой России» в Мариуполе проходят около 9 тыс. человек.

В регионах работает сводная группа добровольцев штабов движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ», «Волонтерской Роты» и «Волонтеров-медиков».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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