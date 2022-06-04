 

В качестве антикризисной меры в столовой Госдумы начали мыть хрустальную и фарфоровую посуду

04.06.2022, 10:57, Разное
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Комбинат питания «Кремлевский» обновил правила внутреннего распорядка, в которых указал на необходимость повторного ввода в эксплуатацию посуды из хрусталя и фарфора после удаления остатков пищи.

Напомним, ранее тара считалась одноразовой.

– Мы вынуждены пойти на данный шаг из-за санкций, которые ограничили нам возможность быстрой и качественной подачи блюд народным избранникам, нам пришлось перестать экономить на посудомойщиках и начать экономить на вывозе мусора. Мы перестали утилизировать одноразовую посуду из хрусталя и фарфора. Теперь она находится в эксплуатации до появления любого скола и подлежит повторному вводу в эксплуатацию после мытья и дезинфекции, – прокомментировал вопрос издания директор комбината.

Ранее стало известно, что в связи с коронавирусными ограничениями комбинат питания ввел практику ограничения эксплуатации изделий из хрусталя и фарфора, ограничив оборот изделий до одного применения, приравняв ее к одноразовой. Меры позволили существенно повысить экономию фонда заработной платы и сократить ставки посудомойщика в организации, сохранив при этом фирменное меню с бюджетными ценами. Однако в связи с окончанием пандемии и изменением рекомендаций Роспотребнадзора меры были отменены.

В настоящий момент еще продолжают действовать старые правила, признающие одноразовыми столовые приборы из золота и серебра.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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