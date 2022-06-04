Мнение: О поэтапном «сливе» Украины… Предательство или прагматизм?

Нет, это, конечно, ещё не «слив» в полном смысле слова, от которого попахивает канализацией. И даже не начало планомерной подготовки к нему странами Запада. Это, если можно так выразиться, очень мягкий, очень робкий зондаж почвы. Главным образом, среди своих избирателей. Потому – и через #СМИ.

Но в целом Украине следовало бы насторожиться насчёт позиции главного «патрона».

По утверждению американского новостного канала CNN, обычно ориентирующегося на Демпартию, в последние недели вашингтонские чиновники активно встречаются с коллегами из Великобритании и Евросоюза для обсуждения возможных путей прекращения огня и урегулирования ситуации на Украине. В ходе этих «митингов» участники снова делают акцент на необходимости урегулирования путем переговоров, поскольку конфликт приобретает затяжной характер, а неоспоримая «победа» не прогнозируется американскими аналитиками ни для одной стороны. Среди прочего, представители западных стран обсудили план по решению конфликта, предложенный властями Италии в конце мая.

Тут нужно заметить «в скобках», что едва ли это – чисто итальянская инициатива. Скорее всего, Риму была предложена роль авторитетного в #ЕС глашатая, которого могут слушать обе стороны без изначального отторжения и недоверия. Германия не подходит на эту роль, поскольку нынешний канцлер Олаф Шольц ухитрился в считанные месяцы вызвать негативное отношение в Кремле, а Франция выглядит слишком уж «ненадёжной» для Киева из-за ста часов Эмманюэля Макрона тет-а-тет с Владимиром Путиным. Так что Италия, третья по значимости страна в ЕС, похоже, обнародовала некий коллективный «План Б», впрочем, уже раскритикованный и Киевом, и Москвой.

Вернёмся к новости от CNN. Она, во-первых, прямо акцентирует внимание американского читателя на том, что уже есть некий «План мирного урегулирования», подразумевающий обязательство Украины соблюдать нейтралитет в отношении #НАТО в обмен на некоторые гарантии безопасности, а также переговоры между Украиной и Россией о будущем Крыма и Донбасса. Во-вторых, там содержится прямое предупреждение для того же «среднего Джона»: чем дольше будет затягиваться конфликт, тем выше будут издержки для Запада, тем дороже обойдётся снабжение Украины [военной техникой и «донатами»] и тем более сложным будет поиск надёжной замены российским нефти и газу, санкции в отношении которых уже стали причиной резкого роста цен на эти ресурсы.

В-третьих, даже CNN признаёт, что существует также проблема сохранения внутренней поддержки финансирования Украины. По данным агентства, с каждым голосованием в Конгрессе по украинскому вопросу растёт оппозиция среди республиканцев. И есть опасения по поводу готовности американского парламента продолжать финансировать затянувшийся конфликт, особенно если связанные с ним экономические трудности продолжат усугубляться. А тут в #США ещё и промежуточные выборы на носу…

Что ж, Штаты, да и Запад в целом традиционно отличались здоровым прагматизмом в политике. В конце концов, приверженность ценностям хороша ровно до тех пор, пока она работает во благо Америки. А когда переходит в нечто прямо противоположное, становится стимулом для пересмотра «ценностей». Ибо постоянны только интересы ©.

В этом смысле, как осторожно констатирует CNN, налицо отход от ранее провозглашавшегося слогана «никаких переговоров по Украине без участия самой Украины». Более того, плавное изменение риторики Вашингтона может означать некоторую корректировку его целеполагания. Если раньше #США ставили целью своей помощи Киеву добиться «военного поражения России», то теперь говорят о приверженности дипломатии, а задачей всё более дорогостоящей военной поддержки называют «максимально сильную позицию [Украины] за столом переговоров» с Россией.

Конечно, это всё слишком слабые изменения, чтобы можно было рассуждать о серьёзных сдвигах в позиции Белого дома и Запада в целом. Тем не менее, как учат мир китайцы, занимающие сейчас выгодное положение «сидящего на берегу реки», дорога в тысячу ли начинается с первого шага. А вот куда он, этот шаг, приведёт в итоге, едва ли знает и сам президент США Джо #Байден.

Но кто может поручиться, что Украину как «форпост борьбы с Россией» никогда и ни при каких обстоятельствах не «сольют» её нынешние патроны?

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