Ищите надпись PPD: как правильно выбрать солнцезащитный крем

Многочисленные исследования доказали то, что ультрафиолетовые лучи оказывают негативное воздействие на кожные покровы. Солнце ускоряет старение кожи, приводит к пигментации, вызывает появление ранних морщин, а также провоцирует возникновение злокачественных новообразований.

Чтобы обезопасить свои кожные покровы от палящего солнца, нужно правильно подобрать солнцезащитный крем, чтобы он полностью соответствовал основным требованиям и нормам. Чтобы сделать правильный выбор, нужно тщательно изучать маркировку, указанную на упаковке. Вот несколько советов по выбору.

Что означают надписи на солнцезащитном креме

Надпись SPF обозначает то, что это средство защищает кожу от возникновения ожогов.

Крем с индексом PPD предотвращает риск ракового перерождения клеток кожи. В идеале на одном солнцезащитном средства должны присутствовать надписи SPF и PPD. Это обеспечивает защиту от всех спектров солнечных лучей.

Что такое SPF крем

Это название фактор защиты от солнца. Число SPF показывает то, насколько средство защищает кожные покровы от ультрафиолета. В зависимости от индекса степень защиты может быть низкая, средняя или высокая.

Что значит защита от UVA или UVB лучей

Это сокращено ультрафиолетовые лучи того или иного типа. UFB – мощные лучи с более короткой, чем у UFA длиной волны.

Именно они воздействуют на эпидермис и человек загорает. Однако, если этих лучей в переизбытке, то они приводят к ожогу.

UFA проникают глубже в кожные покровы и в дерму. Они отвечают за потемнение кожи, развитие солнечной аллергии и могут даже спровоцировать злокачественные новообразования.

UVA и UVB указывают на защиту только от одного типа лучей. Если хочется получить полную защиту, стоит поискать средство, где на упаковке надпись UVA будет в кружочке.

Степени защиты

Степень защиты SPF50 или 50+ блокирует поступления солнечных лучей в дерму практически на 100%.

Индекс SPF 30 позволяет коже вырабатывать пигмент меланин, отвечающий за появление загара.

Физические и химические фильтры в солнцезащитном средстве

Физические фильтры часто называют неорганическими. Например, это может быть диоксид титана и оксид цинка.

Они работают по закону преломления. То есть, ультрафиолетовые лучи преломляются от минеральных фильтров.

Химические фильтры органического синтеза. Они способствуют преобразованию световой энергии в другие виды энергии.

То есть, неорганические минеральные фильтры отражают солнечные лучи, а органические преобразуют их в безопасные.

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Органические фильтры могут проникать в поверхностные слои эпидермиса, а неорганические находятся на поверхности, поэтому легко смываются или стираются, что снижает их эффективность.

Насколько вредны фильтры

Фильтры сами по себе совершенно не вредны. Однако некоторые компоненты в солнцезащитном средстве могут спровоцировать аллергию, особенно если кожа чувствительная.

Чтобы понять, подходит ли солнцезащитный крем, нужно изначально нанести его за ухо или на локтевой сгиб. Если не будет возникать негативной реакции, в частности, зуда или покраснения, то можно продолжать его использовать.

Бывают также гипоаллергенные средства. В них содержится минимум потенциально реактивных веществ. При их выборе важно помнить о том, что может быть негативная индивидуальная реакция кожи на тот или иной компонент.

Как правильно выбрать солнцезащитное средство

При выборе важно ориентироваться на тип своей кожи, цвет глаз и волос.

Если кожные покровы светлые и быстро краснеют, лучше всего выбирать средства с высокой степенью защиты.

Людям, страдающим от солнечной аллергии, то есть, когда после воздействия солнца появляются красные пятна, напоминающие сыпь, нужно использовать максимальный блок.

Тем, у кого сухая кожа, стоит выбирать средства с гиалуроновой кислотой или алоэ вера в составе.

Людям с жирной кожей отлично подойдут средства с легкой гелевой текстурой. Для возрастной кожи важно чтобы в составе крема присутствовали антиоксиданты.

Маркировка азиатских солнцезащитных средств

В азиатских средствах маркировка РА+ указывает на шкалу уровней защиты. Она отображает то, насколько средство хорошо защищает от того или иного типа солнечных лучей.

РА+ – низкий уровень защиты, РА++ – умеренный, а РА+++ – очень высокий.

Как правильно пользоваться солнцезащитным кремом

Для защиты лица, шеи и кистей рук достаточно 2 ч. л крема. Если у человека открыты и другие участки тела, на них нужно нанести примерно 2 ст. л средства.

Наносить крем нужно на сухую, чистую коду и равномерно распределить по всей поверхности. Делать это нужно за 15-20 минут до выхода на солнце. Фильтрам требуется время, чтобы активизироваться.

Можно сочетать солнцезащитный крем вместе со средствами для выполнения макияжа. Например, можно нанести как основу под тональный крем. Если солнцезащитное средство в форме спрея, то можно наносить его прямо на макияж.