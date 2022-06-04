Около 1,5 тыс. человек обратились за получением российского гражданства в Херсоне

Порядка 1,5 тыс. человек обратились в открытый в Херсоне пункт приема документов с заявлениями на получение российского гражданства, взяты в работу уже более 200 пакетов документов, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Сейчас уже подали, было обработано, около 1,5 тыс. заявлений, принято в работу более 200. Но пока одна точка, а людей очень много [желающих получить гражданство РФ]», – передает ТАСС его слова.

Стремоусов добавил, что пункты приема документов для желающих получить российское гражданство в скором времени начнут открываться в районах Херсонской области, первые появятся в Новой Каховке и прилегающем районе.

«Пока только в Херсоне [открыты точки приема документов на российское гражданство]. Но мы сейчас планируем открыть три в Новой Каховке и одну где-то в районе», – рассказал он.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик, без сомнения, войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.

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