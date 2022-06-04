 

Вплоть до призывов к импичменту — американские консерваторы резко раскритиковали Байдена за его речь об оружии

04.06.2022, 8:20, Разное
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Речь Байдена, посвящённая насилию с применением огнестрельного оружия в США, была встречена резкой критикой со стороны консерваторов, пишет Newsweek. Одни обвинили его в том, что он упустил возможность сплотить страну, а кое-кто даже призвал к импичменту главы Белого дома за посягательство на «оговорённое во второй поправке естественное право на самооборону и защиту от тирании».


AP

Американские консерваторы обрушились на президента Джо Байдена после его речи, посвящённой насилию с применением огнестрельного оружия, пишет Newsweek.

Байден, в частности, высказался в пользу введения ограничений на оружие, за которые, как он заявил в своей речи, выступает не только он, но и «подавляющее большинство американцев».

Среди этих ограничений — и усиление проверок биографических данных, и разрешение судебного преследования производителей огнестрельного оружия, и восстановление запрета, вводившегося в 1994 году, на полуавтоматическое оружие и магазины большой ёмкости.

Республиканские законодатели и консервативные комментаторы негативно отреагировали на речь главы Белого дома, которая была произнесена неделю спустя после событий в одной из начальных школ Техаса, где были застрелены 19 детей и два учителя.

Хотя Байден утверждал, что эти предложения не подразумевают «ни изъятия чьего-либо оружия», ни «очернения владельцев оружия», однако некоторые критики заявили, что президент на самом деле выступил за конфискацию оружия. Более того, прозвучали даже призывы объявить главе государства импичмент за его речь.

«Белый дом только что провёл линии, — написал в соцсетях Чарли Кёрк, основатель консервативной группы Turning Point USA. — Байден идёт за нашим оружием. Пора приступать к работе. Удачи, Джо».

А Венделл Хусебо, журналист консервативного издания Breitbart написал в одной из соцсетей: «Речь Джо Байдена об оружии не была объединяющей».

В том же ключе выступил конгрессмен-республиканец Даррелл Исса, заявив: «Сегодня вечером у президента Байдена была возможность помочь объединить страну. Он этого не сделал. Он обрушился на всех, кто не разделяет его повестку о контроле над оружием, а затем потребовал от электората избрать больше демократов. Его худшая речь».

Ведущий Fox News Такер Карлсон в своей программе заявил, что президент США надеется «разоружить людей, которые не голосовали за Джо Байдена».

А обозреватель Fox News Молли Хемингуэй, комментируя речь Байдена в эфире телеканала, даже призвала к импичменту президента, заявив, что он якобы выступает против «оговорённого во второй поправке естественного права на самооборону и защиту от тирании».
 
«Джо Байден показал, что он не уважает конституцию, — сказала Хемингуэй. — Он не поддерживает это естественное право. Говорить таким образом о чём-то столь фундаментальном для страны на самом деле является преступлением, караемым импичментом».



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