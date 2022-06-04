 

Стало известно о переговорах США, Великобритании и ЕС об условиях мира в Украине

04.06.2022, 8:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине, сообщил телеканал CNN.

Американские телеканал со ссылкой на многочисленные источники сообщил, что союзники, в частности, рассматривают итальянский план, который предполагает нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и запуск украино-российских переговоров о будущем Крыма и Донбасса, передает РИА «Новости».

«Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США «ничего об Украине без Украины», – утверждает телеканал, цитируя неназванных западных чиновников, которые говорят о растущей обеспокоенности тем, что происходящее в Украине «может затянуться потенциально на годы, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров».

Напомним, в четверг зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести РФ поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.

В мае министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего РФ оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт РФ и НАТО из-за поставок оружия Украине.

В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.

В апреле посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ в Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии РФ в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против РФ на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07.20 / Стало известно об использовании Facebook украинского сайта для проверки фейковых публикаций

29.03.21 / Мнения: Что такое ментальная война

06.05.21 / Прокуратура будет настаивать на экстрадиции из Испании подозреваемого в убийствах силовиков на Майдане – Донской

24.11.20 / Больше половины украинцев поддерживают изоляцию ОРДЛО до момента деоккупации

15.05.21 / В мире: Эрдоган способен угрожать Израилю только на словах

30.11.20 / Россияне рассказали, сколько денег потратят на новогодние подарки

13.12.21 / Названа дата презентации новых смартфонов Realme GT2

28.11.20 / В мире рекордные за сутки прирост больных COVID-19 и смертность среди инфицированных – данные ВОЗ

25.06.20 / Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца

09.02.21 / В Китае взорвался цех фармацевтической компании, есть погибшие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика