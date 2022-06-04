Зеленский призвал мэров США разорвать связи с российскими городами-побратимам

Украинский президент Владимир Зеленский во время конференции мэров США призвал американских градоначальников разорвать связи с российскими городами-побратимами, информирует газета The New York Times.

«Что вам дают эти связи? Вероятно, ничего. Но они позволяют РФ говорить, что она не изолирована», – передает ТАСС его слова.

По данным газеты, официальные лица Портленда (город-побратим Архангельска) в ответ на заявление Зеленского сослались на заявление международной программы городов-побратимов, в котором говорится, что приостановка или прекращение побратимских отношений с российским городом-партнером не должна быть ответом городов на спецоперацию на Украине.

Известно, что официальные лица в других городах, к мэрам которых обратился Зеленский, не дали комментарии газете. Кроме того, о намерении сохранить отношения городов-побратимов с Екатеринбургом ранее сообщили власти Сан-Хосе. Отмечается также, что города-побратимы в Сан-Диего и Джексонвилле по-прежнему являются побратимами Владивостока и Мурманска.

Тем временем между Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что это вызвано тем, что украинские военные поняли, что не смогут больше воевать.

—