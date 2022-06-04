 

Минобороны впервые показало работу комплекса РЭБ «Палантин» в Украине

04.06.2022, 8:11, Новости дня
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Минобороны РФ впервые обнародовало видеозапись с работой новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин» во время специальной военной операции на Украине.

«Комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин» «роняет» разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ, а также «глушит» очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника», сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что система работает на дальность более двадцати километров, причем не направленным лучом, а точечно. «То есть «Палантин» в состоянии подавить источники связи и интернета на вражеских позициях, не нарушая при этом гражданскую инфраструктуру», – подчеркивается в сообщении.

Также указано, что комплекс РЭБ самостоятельно обнаруживает и выводит из строя беспилотники противника, перехватывает сигнал, включает помехи. «В результате БЛА теряет связь с оператором на земле», – отмечается в сообщении ведомства.

Накануне Минобороны показало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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