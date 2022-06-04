 

Таинственный радиосигнал из космоса поразил учёных

04.06.2022, 7:52, Разное
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Необычный радиосигнал из космоса поставил в тупик учёных из Сиднейского университета.

Как пишет New York Post, команда исследователей обнаружила нечто удивительное, когда при помощи радиотелескопа в Южной Африке наблюдала за регионом Млечного Пути под названием Vela-X 1, который находится в 1300 световых годах от Земли.

– Мы обнаружили странно выглядящую вспышку или «пульс», который продолжался 300 миллисекунд. Мы никогда не видели ничего подобного, — рассказала одна из учёных Маниша Калеб.

Исследователи проверили старые данные радиотелескопа: оказалось, что сигнал появлялся и раньше, но оставался незамеченным. Несмотря на то, что неизвестная вспышка имеет несколько свойств, присущих излучению нейтронной звезды, есть одно важное отличие. Странный пульс повторялся каждые 76 секунд — гораздо реже, чем при цикле нейтронной звезды.

Особый интерес к объекту вызывает тот факт, что она находится на «кладбище» нейтронных звёзд — регионе космоса, где звёзды не должны проявлять активность.

Учёные считают, что источником сигнала может являться совершенно новый класс радиоизлучающих объектов — скорее всего, это особый вид звёзд. Исследователи окрестили эту звезду PSR J0491-4046.



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