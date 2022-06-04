Экзорцисты заявили, что одержимых слишком много, а помощи от церкви мало

Опрос католических экзорцистов показал, что они чувствуют себя встревоженными и подавленными огромным количеством людей, которые приходят к ним с просьбой изгнать из них бесов, духов или иную злую силу.

Экзорцисты жалуются, что подобных людей стало так много, что выстраиваются очереди и им требуется помощь церкви – очереди на очищение становятся длиннее, а помощь экзорцистам оказывают лишь епископы, и та небольшая.

Указанный опрос экзорцистов был проведен религиозным университетом в Риме с полного одобрения Ватикана. Он прошел во время ежегодной конференции экзорцистов Regina Apostoloru, на котором присутствовало 120 человек.

Экзорцисты также заявили, что им нужна дополнительная поддержка психологов, чтобы определить, являются ли люди просто психически нестабильными или в самом деле демонически одержимыми.

Священник Джузеппе Бернарди рассказал на конференции, что провел девятичасовой экзорцизм над женщиной, которая ругалась на латыни и нападала на монахов. Отец этой женщины думал, что она страдает от “психиатрической проблемы”, но мать, а позже и сам Бернарди, были убеждены, что она была одержима “демоническим влиянием”.

Бернарди сказал, что ему пришлось обратиться за помощью к психологам, чтобы определить, была ли неназванная женщина психически обеспокоена или одержима, но ему пришлось делать все это без помощи церкви.

Отсутствие поддержки со стороны епископов – это жалоба, которую повторяют другие опрошенные экзорцисты. Они жаловались на то, что получают небольшую помощь лишь тогда, когда потенциальный одержимый был католиком и заявлял, что им овладел Сатана.

Экзорцисты также жаловались, что им приходится “работать” и с людьми, зараженными COVID-19, подставляя себя под дополнительный риск.

Участники конференции среди прочего рассказывали о признаках, по которым можно определить, что человек явно одержим. Такой человек становится необычно силен физически, его постоянно рвет или он начинает говорить на латыни, иврите или арамейском языке.

Сообщается, что во всей Италии насчитывается всего 290 экзорцистов, а в Испании и того меньше, лишь 37. При этом испанские экзорцисты часто сталкиваются с потенциально одержимыми людьми, которые были увлечены оккультным течением Нью Эйдж, использовали спиритизм или медитации.

В Великобритании и Ирландии насчитывается 28 работающих экзорцистов, а также небольшой отряд на Филиппинах. Сколько их в США и других странах, не указывается.