 

Мнение: МинЮст раздал ордена

04.06.2022, 7:45, Разное
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Сегодня Минюст дал почетное звание “иноагент” Олегу Кашину и Алексею Пивоварову. На Олега Кашина я подписан в Телеграме уже несколько лет, на “Редакцию” Пивоварова подписан в Ютубе. Вопрос теперь только в том, станут ли они клеить себе на лоб это дурацкое клеймо крупными буквами… Правда, Кашин, который живет с женой в Лондоне (по слухам, она у него какой-то крупный менеджер в большой международной корпорации), уже заявил, что никаких значков на свой канал в Телеге он клеить не собирается и вообще видал Минюст в гробу.

С Пивоваровым, наверно, будет посложнее – он-то работает в России, ездит, берет интервью; к нему толпа скотов в погонах пристанет, как банный лист, “повесь да повесь”. Наверно, придется повесить. В принципе, оно, конечно, как орден – но наше государство настолько ничтожно, что даже ордена от него только раздражают.

Нелепо это всё. Какая-то вопиющая неуместность. Все зачем-то изображают деятельность, вместо того чтобы всем правительством быстро и незаметно уйти в отставку.

Источник: Размышления вольного социолога



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