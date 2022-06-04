Мнение: Ведет пропаганду войны…

Сегодня прямо день достижений.

Попал в составленный сторонниками блогера Алексея Н. список врагов русской демократии (их там уже почти 6000 насчитали)

Что тут скажешь, поделом.

Единственно, что не понял, почему "связанный с Царьградом", если я этому ТК от силы несколько комментариев в год даю – по всей видимости "обвинение" перекочевало с "Миротворца".

От пропаганды войны против украинского нацизма открещиваться не буду. "То, что нам ставят в вину, мы ставим себе в заслугу".

—