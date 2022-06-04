 

Мнение: Ведет пропаганду войны…

04.06.2022, 7:35, Разное
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Сегодня прямо день достижений.
Попал в составленный сторонниками блогера Алексея Н. список врагов русской демократии (их там уже почти 6000 насчитали)
Что тут скажешь, поделом.

Единственно, что не понял, почему "связанный с Царьградом", если я этому ТК от силы несколько комментариев в год даю – по всей видимости "обвинение" перекочевало с "Миротворца".
От пропаганды войны против украинского нацизма открещиваться не буду. "То, что нам ставят в вину, мы ставим себе в заслугу".

Источник: Colonel Cassad



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