Мнение: Ведет пропаганду войны…
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Сегодня прямо день достижений.
Попал в составленный сторонниками блогера Алексея Н. список врагов русской демократии (их там уже почти 6000 насчитали)
Что тут скажешь, поделом.
Единственно, что не понял, почему "связанный с Царьградом", если я этому ТК от силы несколько комментариев в год даю – по всей видимости "обвинение" перекочевало с "Миротворца".
От пропаганды войны против украинского нацизма открещиваться не буду. "То, что нам ставят в вину, мы ставим себе в заслугу".
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Источник: Colonel Cassad
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