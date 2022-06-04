Украинских диверсантов нейтрализовали в Запорожской области

В Запорожской области нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«В Мелитопольском районе ликвидирована диверсионно-разведывательная группа террористов Зеленского. В нее входили хорошо подготовленные люди, имеющие прямое отношение к украинским спецслужбам», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона, силовики ликвидировали членов ДРГ, оказавших сопротивление при задержании. «Сейчас ведутся следственные действия», – подчеркнул Рогов.

Ранее Рогов предложил для обеспечения безопасности жителей региона передать РФ военные базы ВСУ в Запорожской области. Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской Империи. На этом фоне в регионе возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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