 

Берлускони заявил об изоляции Запада от мира из-за санкций против России

04.06.2022, 6:50, Новости дня
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Ситуация в Украине показала изолированность Запада от остального мира, сообщил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в статье для Giornale.

Политик отметил, что, в отличие от США и их союзников, большинство государств отказалось осуждать российскую спецоперацию в бывшей советской республике, передает РИА «Новости».

«Кризис в Украине показал очень горькую действительность. Ответ Запада был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европу, и некоторые страны в Тихоокеанском регионе, которые имеют традиционные связи с США, среди них Австралия и Япония. А из других государств мира? Почти ничего», – написал Берлускони.

Он отдельно указал на Турцию, которая, несмотря на свою важную роль в НАТО, отказалась от введения антироссийских санкций. «То, что показал нам украинский кризис, – тревожный знак для настоящего и особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован от всего остального мира», – заключил бывший премьер Италии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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