Мнение: Война на Украине. Сводка 03.06.2022

Война на Украине. Сводка 03.06.2022

1. Северодонецк.

Бои в районе промзоны «Азота». Противник решил удерживать ее до упора и перебросил туда подкрепления, в том числе иностранных наемников. Бои в городе продолжаются.

2. Лисичанск.

Противник удерживает оборону как со стороны Северодонецка, так и со стороны Устиновки и Приволья. Основная линия снабжения группировки — трасса Артемовск—Северск—Лисичанск.

3. Соледар.

Продолжаются бои у трассы Артемовск—Лисичанск, где ВСУ продолжают попытки оттеснить наши войска от Белогоровки и Берестового, но так как дорога находится под огневым контролем, то использовать ее в условиях продолжающихся боев проблематично.

4. Светлодарск.

Продолжаются бои за Новолуганское и Углегорскую ТЭС. Противник достаточно крепко там окопался. Дорога Светлодарск—Дебальцево уже разблокирована.

5. Золотое.

После взятия Камышевахи, продолжились бои за Золотое и в районе Тошковки. Решающие бои в этом районе будут за Врубовку.

6. Славянск.

Идут бои за Святогорск и Богородичное. Противник укрепляет оборону в районе Райгородка.

7. Изюм.

Позиционные бои в районе Курульки, Большой Камышевахи.

Помимо атаки на Богородичное, ведется наступление на Долину на трассе Изюм—Славянск.

8. Харьков.

Позиционные бои к северу от города. Противник пытается вновь зацепится за Цуповку после понесенных там потерь. Продолжаются бои к югу от Тернового и к северу от Старого Салтова. Противник в свою очередь пытался атаковать в районе поселка Липцы.

9. Запорожье.

Бои к северу от пгт. Пологи, а также к востоку от Гуляйполя. К западу от Гуляйполя без изменений.

10. Авдеевка.

Бои к северу от Авдеевки. Контратаки ВСУ у Новоселки-2 успеха не имели. Серьезного продвижения в Нью-Йорке у наших войск также пока нет. Продолжались бои в направлении Красногоровки.

Угледар, Марьинка, Николаев, Одесса — без изменений.

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