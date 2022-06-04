Мнение: Война на Украине. Сводка 03.06.2022
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Война на Украине. Сводка 03.06.2022
1. Северодонецк.
Бои в районе промзоны «Азота». Противник решил удерживать ее до упора и перебросил туда подкрепления, в том числе иностранных наемников. Бои в городе продолжаются.
2. Лисичанск.
Противник удерживает оборону как со стороны Северодонецка, так и со стороны Устиновки и Приволья. Основная линия снабжения группировки — трасса Артемовск—Северск—Лисичанск.
3. Соледар.
Продолжаются бои у трассы Артемовск—Лисичанск, где ВСУ продолжают попытки оттеснить наши войска от Белогоровки и Берестового, но так как дорога находится под огневым контролем, то использовать ее в условиях продолжающихся боев проблематично.
4. Светлодарск.
Продолжаются бои за Новолуганское и Углегорскую ТЭС. Противник достаточно крепко там окопался. Дорога Светлодарск—Дебальцево уже разблокирована.
5. Золотое.
После взятия Камышевахи, продолжились бои за Золотое и в районе Тошковки. Решающие бои в этом районе будут за Врубовку.
6. Славянск.
Идут бои за Святогорск и Богородичное. Противник укрепляет оборону в районе Райгородка.
7. Изюм.
Позиционные бои в районе Курульки, Большой Камышевахи.
Помимо атаки на Богородичное, ведется наступление на Долину на трассе Изюм—Славянск.
8. Харьков.
Позиционные бои к северу от города. Противник пытается вновь зацепится за Цуповку после понесенных там потерь. Продолжаются бои к югу от Тернового и к северу от Старого Салтова. Противник в свою очередь пытался атаковать в районе поселка Липцы.
9. Запорожье.
Бои к северу от пгт. Пологи, а также к востоку от Гуляйполя. К западу от Гуляйполя без изменений.
10. Авдеевка.
Бои к северу от Авдеевки. Контратаки ВСУ у Новоселки-2 успеха не имели. Серьезного продвижения в Нью-Йорке у наших войск также пока нет. Продолжались бои в направлении Красногоровки.
Угледар, Марьинка, Николаев, Одесса — без изменений.
https://t.me/boris_rozhin/52046 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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