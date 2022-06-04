Путин: РФ не воспользуется разминированием портов Украины для атаки с моря
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В случае разминирования украинских портов Россия не будет пользоваться этим, чтобы предпринять атаки с моря, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».
«Мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы, так скажем, предпринять какие-то атаки с моря. Я об этом уже сказал», – цитирует его ТАСС.
Глава государства также отметил, что Россия обеспечит мирный провоз и гарантирует безопасность подходов к этим портам. «Мы обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морям в любом направлении», – добавил он.
При этом Путин подчеркнул, что Россия не будет выдвигать «никаких условий».
Российский лидер обратил внимание на тот факт, что «очень много судов застряло в украинских портах». По его оценке, их десятки. «Их просто держат там взаперти, и, кстати, экипажи держат там в качестве заложников до сих пор», – заметил он.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова предоставить безопасный выход судов с украинским зерном, но Киев должен разминировать акваторию портов.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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