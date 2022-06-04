Вучич поговорил с украинскими беженцами в Сербии на русском языке

Президент Сербии Александр Вучич посетил лагерь для украинских беженцев в городе Вране, пообщался с детьми на русском языке и вручил им подарки, сообщили местные СМИ.

Перед президентом построились 15 детей и подростков. «Вам нравится здесь?» – обратился к детям Вучич по-сербски. Дети ответили ему по-русски «да». После этого президент также перешел на русский: «Я не говорю по-украински, но я все понимаю по-русски, все еще бегло не говорю, но все понимаю», передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.

Разговор шел на русском языке. Вучич вручил детям подарки, поиграл с ними в футбол и сфотографировался.

В обращении к собравшимся Вучич снова перешел на русский язык. В свою очередь, посол Украины в Сербии Владимир Толкач обратился к собравшимся на македонском языке, после чего переводчица перевела его речь на украинский. После этого Вучич извинился за нарушение протокола и заметил: «Сразу видно, кто из каких частей Украины, кто-то говорит только на русском, кто-то только на украинском, а кто-то на русском и на украинском».

В ходе посещения центра Вучич пообещал беженцам медицинскую помощь и возможность трудоустройства.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не может на данный момент вводить санкции в отношении Москвы.

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