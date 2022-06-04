 

Вучич поговорил с украинскими беженцами в Сербии на русском языке

04.06.2022, 5:23, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Сербии Александр Вучич посетил лагерь для украинских беженцев в городе Вране, пообщался с детьми на русском языке и вручил им подарки, сообщили местные СМИ.

Перед президентом построились 15 детей и подростков. «Вам нравится здесь?» – обратился к детям Вучич по-сербски. Дети ответили ему по-русски «да». После этого президент также перешел на русский: «Я не говорю по-украински, но я все понимаю по-русски, все еще бегло не говорю, но все понимаю», передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.

Разговор шел на русском языке. Вучич вручил детям подарки, поиграл с ними в футбол и сфотографировался.

В обращении к собравшимся Вучич снова перешел на русский язык. В свою очередь, посол Украины в Сербии Владимир Толкач обратился к собравшимся на македонском языке, после чего переводчица перевела его речь на украинский. После этого Вучич извинился за нарушение протокола и заметил: «Сразу видно, кто из каких частей Украины, кто-то говорит только на русском, кто-то только на украинском, а кто-то на русском и на украинском».

В ходе посещения центра Вучич пообещал беженцам медицинскую помощь и возможность трудоустройства.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не может на данный момент вводить санкции в отношении Москвы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08.20 / Эксперты выяснили, как воспринимают лекарства женщины и мужчины

08.09.21 / Угрозы в Facebook и взрыв гранаты. За два года работы ВАКС судьи больше 10 раз больше 10 раз жаловались на давление – глава суда

22.08.20 / Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers

26.04.22 / Иран перебросил к границе с Афганистаном танковую дивизию

18.03.21 / В Чехии расследуют 21 случай смерти после вакцинации от COVID-19

02.08.21 / Суд решил узнать, на что Херд потратила 7 млн долларов после развода с Деппом

04.12.21 / Захарова рассказала о разработанной США спецоперации против России

02.09.20 / 24 Horas – «жест, направленный на национальное примирение» — Мадуро помиловал около сотни оппозиционеров

16.10.20 / В Австралии появится станция оптической связи с космосом

20.04.21 / Заявки на 8 тыс. грн компенсации за карантин в первый день приема подали более 116 тыс. украинцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика