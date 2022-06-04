США решили изменить стратегию нацбезопасности из-за ситуации на Украине

Соединенные Штаты вносят изменения в готовящуюся новую версию стратегии национальной безопасности из-за событий на Украине, информирует Bloomberg со ссылкой на знакомые с ходом работы над документом источники.

По словам осведомленных источников, опубликовать новый вариант стратегии власти США планировали еще в январе, однако рост напряженности вокруг Украины заставил их пересмотреть планы. Сейчас в текст вносятся правки, призванные отразить произошедшие в мире изменения. Сроки публикации все еще не определены и возможны дальнейшие корректировки, передает ТАСС.

В начальном варианте документа, отмечает Bloomberg, акцент делался на обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что отражало намерения Белого дома сосредоточиться на противостоянии Китаю. Теперь же значительное внимание уделено также Европе. При этом в тексте отмечается, что проблемы безопасности в этих двух регионах мира тесно связаны между собой.

По сложившейся традиции каждая новая администрация в США представляет стратегию национальной безопасности, отражающую ее приоритеты и цели во внешней политике.

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