Мнение: 100 дней без войны и зерно из Украины

На сотый день начала спецоперации России на Украине стало известно, что Владимир Путин очень сильно переживает из-за продовольственного кризиса, который грозит всему миру.

Но причина этого кризиса, по мнению Путина, не спецоперация России на Украине, а «недальновидная экономическая политика Запада», которая началась еще в феврале 2020 года. Мол, это США и Евросоюз дров наломали.

А еще в интервью телеканалу «Россия» Путин сказал, что нет никаких проблем с вывозом зерна из Украины. Мол, зерно можно вывозить по пяти направлениям: через украинские порты, но их нужно разминировать, через Польшу, по Дунаю через Румынию, через подконтрольные порты РФ в Азовском и Черном морях, и — «самый легкий и дешевый способ» — через Белоруссию, но для этого с этой страны нужно снять санкции.

Неужели это правда? Неужели нет никаких проблем с вывозом зерна из Украины? А сам продовольственный кризис миру действительно грозит? Или проблема сильно преувеличена?

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