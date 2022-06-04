 

Мнение: Тупые и обиженные

04.06.2022, 4:56, Разное
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Уильям Бернс, глава ЦРУ

Из ФБ:

“Только что Илларионов на канале Ходорковский live сообщил, что идею экспансии в Украину, Грузию и далее проговорил лично Путину лично посол США Бернс, ныне глава ЦРУ.
Укрепил его в идеях, которые Путину свойственны не были”.

Речь о визите Бернса в Москву в начале ноября прошлого года. То, о чем я постоянно говорил на своих стримах. Безусловно, главный проигравший от русско-украинской войны – Германия и в целом ЕС, а главный бенефициар – США (Россию и Украину не берем, поскольку они в этой игре служат всего лишь жертвенными пешками). Впрочем, и Путин в итоге тоже получил хороший укорот, а его зависимость от США стала безраздельной.
РФ теперь обречена заниматься бесконечной битвой за Северодонецк, европейская экономика получила сокрушающий удар из-за взлета себестоимости всех своих товаров, США обеспечен рост за счет все новых военных заказов и вынужденной переориентации всей экономики ЕС на в том числе американский газ и сланцевую нефть.

Ну и самое главное – “повесточка”. Война, голод, режим перманентного ЧП – самое то для внедрения сразу всей планете передовых идей по сокращению потребления имени Греты и доктора Шваба. Россия фактически принесла себя в жертву ради торжества “повесточки”, но ввиду непроходимой тупости руководства и прогрессирующего комплекса неполноценности (в миру – “обиженности”) у населения пока что даже неспособна отдать себе в этом отчет.

Источник: Размышления вольного социолога



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