Бывший сотрудник ЦРУ – Байден должен позволить американцам решить, хотят ли они тратиться на Украину

США больше не могут отрицать своего прямого участия в украинском конфликте, теперь они должны чётко сформулировать свои цели, заявил в интервью Fox Business бывший сотрудник ЦРУ Майк Бейкер. По его словам, американский народ достаточно умён, чтобы решить, на что тратить миллиарды долларов: на помощь Киеву или на улучшение жизни в собственной стране.

Вопрос сейчас в том, действительно ли мы хотим загонять Россию в угол, что привело бы к нашей общей гибели? Обсудим это с Майком Бейкером, бывшим сотрудником ЦРУ, председателем и генеральным директором Portman Square Group — для всех ваших потребностей в сфере безопасности и в сопутствующих вопросах. Рада снова вас видеть, сэр!

МАЙК БЕЙКЕР, бывший сотрудник ЦРУ: Большое спасибо, Кеннеди!

Насколько «серая» та зона, в которую мы теперь вступили? Могут ли США по-прежнему правдоподобно отрицать, что напрямую помогают Украине в её вооружённом конфликте?

МАЙК БЕЙКЕР: (Смеётся.) Нет! Нет, и уже давно! Думаю, администрации надо сделать вот что… По моему мнению. И я уверен, что они всегда слушают и думают: «Что нам следует делать, по мнению Майка?» Им надо ясно и лаконично сформулировать, чего мы в конце концов хотим добиться, какова наша цель.

Нам не нужно много дополнительных учебных примеров, помимо Афганистана, Ирака, Вьетнама, чтобы понимать, что, встав на военные рельсы, надо знать свои цели. Так? Афганистан — какая там была цель? Не давать террористам использовать страну как учебно-тренировочную базу. Пытаться создать там некую полудемократическую центральную власть. Можно возразить, что получилось не очень…

Да.

МАЙК БЕЙКЕР: Но в случае с Украиной проблема в том, что мы, на самом деле, не сформулировали, чего мы в конечном итоге хотим добиться. Стремимся ли мы…

Мы никогда этого по-настоящему не знали!

МАЙК БЕЙКЕР: Мы никогда по-настоящему не знаем, но…

Когда мы это знали в Ирака, или Афганистане, или даже Вьетнаме? Нам не могли этого рассказать со времён Гражданской войны!

МАЙК БЕЙКЕР: Да, понятно, но я хочу сказать, что в идеальном мире нам следует это делать. Надо спросить: наша цель в том, чтобы продолжать поставлять… Послушайте, вчера был новый пакет вооружений на 700 миллионов долларов, так? Кое-какая очень серьёзная техника. Упомянутые вами системы БПЛА — это большой шаг вперёд по сравнению с тем, что было доступно украинцам раньше и что они использовали. Главным образом, они получали это из Турции. Дополнительные ракетные системы, артиллерийские системы, о которых мы говорим. Датчане — подумать только! — и шведы согласны предоставить противокорабельные ракеты «Гарпун».

Все эти вещи необходимы, если украинцы продолжат сражаться. Но нашей администрации тогда надо чётко заявить о том, какова наша конечная цель. Намерены ли мы… Идея в том, чтобы благодаря нашим поставкам они победили и вернули себе все территории, которые когда-то были украинскими, до 2008* года — аннексии** Крыма и до входа на восток Украины в 2014 году?

Они этого не говорили.

МАЙК БЕЙКЕР: Да. Хотят они этого — или они хотят просто ослабить Путина настолько, чтобы он в итоге сел за стол переговоров и остался с той территорией, которая у него и так была до ввода войск? К чему всё движется?

Примерно это и говорит президент: мол, мы дадим Украине все шансы побороться за улучшение своих позиций, чтобы РФ села за стол переговоров. Но это подразумевает, что есть какой-то открытый дипломатический канал. Но мы-то знаем, что его нет! Так что сейчас они просто посылают достаточно денег, чтобы боевые действия могли продолжаться много лет. А эта цель чудовищна для Украины и ужасна для нас. Когда у родителей в нашей стране нет детских смесей и им не по карману доехать на своём минивэне до магазина, чтобы эти смеси поискать. Так что это будет…

МАЙК БЕЙКЕР: Вот почему им нужно… Простите, что перебил, это было грубо с моей стороны… Но поэтому и надо ясно сформулировать свою позицию. Потому что в противном случае общественность, а в конечном итоге и наши союзники по НАТО, их общественность, начнут задаваться вопросом: «Зачем? Куда идут эти деньги, и почему это важно?»

Нам нужно больше ясности, чем у Нэнси Пелоси, которая просто цитирует Библию: «Когда вы накормили Меня…» Мы должны рассказать людям… Люди достаточно умны, чтобы принять это к сведению и решить, действительно ли это важнее, чем потратить эти деньги здесь, на инфраструктуру и детские смеси.

Удивляет ли вас то, что в Пентагоне генерал, отвечающий за противодействие кибервойне, говорит об участии США в «наступательных кибероперациях»?

МАЙК БЕЙКЕР: Да. Послушайте, директор (Агентства национальной безопасности, генерал Пол Накасоне. — ИноТВ) очень опытный человек, но я просто не понимаю это появившееся у нас недавно, в последние несколько лет, желание раскрывать рот и говорить вещи, которые говорить не нужно.

Директор АНБ, по сути, открыто заявляет на конференции, что мы занимаемся наступательными кибератаками против России. Послушайте, вы можете возразить, что он просто констатировал очевидное. Но зачем это констатировать?

И он также говорил о том, как мы работаем с нашими партнёрскими группами связи за океаном, используя личный состав и опыт нашего киберкомандования, чтобы распознавать хакерские группы, их методы и разработки. Опять-таки, можно сказать, что мы надеемся, что они так и делают. Но зачем об этом говорить? Пожалуй, именно это я и не могу взять в толк. Просто закройте пасть и делайте то, что и так делаете!

(Смех.) Никто не хочет закрывать пасть! Каждому хочется момента славы!

МАЙК БЕЙКЕР: Это точно!

Все хотят выглядеть занятыми. И вы самый занятой из всех, гендиректор Portman Square Group Майк Бейкер. Большое спасибо, что уделили нам время! Я вам признательна.

МАЙК БЕЙКЕР: Спасибо, Кеннеди! Увидимся на следующей неделе.

Дата выхода в эфир 02 июня 2022 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).

** Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).