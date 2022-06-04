Das Erste – в Германии не подорожали только клубника и спаржа — но они теперь никому не нужны

В Германии подорожали все продукты питания, кроме клубники и спаржи, пишет телеканал Das Erste. Плоды, которые и раньше стоили дорого, теперь не пользуются спросом, потому что немцы вынуждены экономить. В результате сбор урожая не окупается, и земледельцам приходится просто выкорчёвывать поля со спелой клубникой, а немецкая Ассоциация фермеров опасается, что Германия перестанет быть конкурентоспособной на европейском уровне.

Перейдём от королевской темы к той, кого на протяжении столетий тоже называли королевой, — к спарже. Она уже давно выращивается не только для королевских домов, и люди в Германии были готовы платить много денег за эти белые побеги — однако в нынешнем году этому во многих местах пришёл конец. Прежде пользовавшаяся таким высоким спросом, сейчас спаржа не так часто попадает в корзины для покупок. И так получается, что всё стало дороже — только не спаржа, которая и без того уже была дорогой. Йенс Эберль и Катарина Шпрайер поговорили с фермерами, для которых это становится проблемой.

Ростки спаржи выросли выше его головы — фермер Штефан Бэкер из Мюнстера вообще не собрал урожая с этого поля. В этом сезоне он посадил на 30—40 тонн меньше, чем в прошлом году, потому что спроса нет практически никакого.

ШТЕФАН БЭКЕР, фермер: Военные действия на Украине однозначно стали основательной причиной. С тех пор всё подорожало, у людей теперь меньше денег, поэтому они тратят меньше. Спаржа — это предмет роскоши, на ней экономят.

Абсурд в том, что, из-за того что спаржа слишком дорога для покупателей, сейчас она стоит дёшево, как никогда, потому что спрос определяет цену. На этих полях Штефан Бэкер всё-таки сажает спаржу, несмотря ни на что. За продажу ему местами предлагают всего по 3 евро за килограмм, однако для того, чтобы его дело окупалось, он должен продавать спаржу минимум по 6 евро за килограмм. Но конкуренты из-за рубежа предлагают спаржу по дешёвой цене и тоннами экспортируют её в Германию. С этой проблемой сталкиваются многие земледельцы по всей стране. Ассоциация фермеров опасается, что в будущем ситуация станет ещё хуже.

ЙОАХИМ РУКВИД, глава Немецкой ассоциации фермеров: Мы серьёзно обеспокоены следующим сбором урожая, особенно с точки зрения повышения минимальной заработной платы до 12 евро. Мы опасаемся, что мы станем неконкурентоспособны в Европе.

Супермаркеты тоже почувствовали наступление кризиса. Обороты в розничной торговле продуктами упали почти на 8% в апреле по сравнению с мартом. Растущие цены заставляют потребителей перестраиваться.

ПОКУПАТЕЛЬ: Покупки совершаются точно по списку. Сначала люди смотрят, что у них есть дома, и потом покупают только то, что необходимо. Раньше, я думаю, покупали всё-таки больше, чем в принципе было нужно.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Нет, я не стала больше смотреть на цены, но я теперь ем меньше мяса.

ПОКУПАТЕЛЬ: Я хожу по трём разным дискаунтерам, ведь я пенсионер. И тогда я смотрю, покупать тут или там, и всегда слежу за акциями.

Падающий спрос приводит к драматичным последствиям. Фермеру Андреасу Раманну из Курсфельда даже пришлось выкорчевать целые поля клубники. Сбор урожая не стоит того: напротив, с ним он ушёл бы в огромный минус. Теперь ему приходится переходить на выращивание кукурузы, пока не стало слишком поздно.

АНДРЕАС РАМАНН: На мой взгляд, это особенно печально, потому что мы любим клубнику. Клубника — это наш основной продукт. И когда прикладываешь столько усилий, чтобы вырастить прекрасные плоды и получить от этого прибыль, а эти плоды потом, к сожалению, отправляются не по тому пути, который был для них запланирован, — да, ощущения очень хреновые.

Штефану Бэкеру уже тоже пришлось выкорчевать поле с созревшей клубникой, но он снова её посадил — она должна созреть через шесть недель. Фермер не оставляет надежды на то, что к тому времени ситуация с ценами, возможно, всё-таки немного улучшится.

Дата выхода в эфир 02 июня 2022 года.