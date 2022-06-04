 

Путин назвал самый простой способ вывезти зерно с Украины

04.06.2022, 4:00, Новости дня
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Вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Что касается вывоза украинского зерна – мы не препятствуем этому», – сказал Путин, сообщает официальный сайт президента.

Российский лидер пояснил, что существует несколько способов вывоза этого зерна: через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию и Польшу, а самое простое – через Белоруссию. Последний вариант самый простой, дешевый, так как зерно поступит сразу в порты Прибалтики, однако для этого нужно снимать санкции с Белоруссии, отметил Путин.

По его словам, президент республики Александр Лукашенко «ставит вопрос именно так». «Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Белоруссию, никто не мешает», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что Запад перекладывает продовольственные проблемы «с больной головы на здоровую», когда возлагает ответственность за них на Россию. Российский лидер также добавил, что в случае разминирования украинских портов Россия не будет пользоваться этим, чтобы предпринять атаки с моря.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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